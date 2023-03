Dopo il successo dello scorso anno, aperta la seconda edizione, rivolta alle classi IV e V della scuola primaria e alle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto ben 110 lavori pervenuti, l’Amministrazione Comunale promuove anche quest’anno, insieme a Formula Imola, la società che gestisce l’Autodromo, un concorso di disegni/elaborati denominato in questa seconda edizione “L’Autodromo in città: sostenibilità e inclusione per un Autodromo aperto a tutti”, che si svolgerà in occasione del Gran Premio di Formula 1 denominato “Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna”, in programma dal 19 al 21 maggio 2023.

Rivolto alle classi IV e V della Scuola Primaria e alle classi I, II e III della Scuola Secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi Statali e Paritari della città, il concorso ha l’obiettivo di far conoscere, attraverso i disegni, l’idea dei bambini su un tema molto attuale come la sostenibilità, l’inclusione, l’attenzione all’ambiente che ci circonda e la convivenza con lo spazio Autodromo nella sua interezza: dalla pista al paddock, dal museo ai box, alle tribune.

L’iniziativa è finalizzata a creare una sinergia tra l’Autodromo e le nuove generazioni e rappresenta un’occasione di spunto per future iniziative. Inoltre, vuole essere anche un contributo al rilancio del coinvolgimento e partecipazione delle scuole verso i temi che più coinvolgono il territorio locale.

Si partecipa al concorso, in forma collettiva, per singola classe o in rete di classi appartenenti allo stesso Istituto Comprensivo, inviando un elaborato, frutto della creatività e dell’inventiva degli studenti, sulla tematica oggetto del concorso. In caso di rete tra classi, il lavoro deve essere presentato dalla classe capofila

Tipologia di elaborati ammessi al concorso – Gli elaborati possono essere presentati in forma artistica (disegni, manifesti, cartelloni, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica) o multimediale. Il concorso è “aperto” ed è lasciata all’iniziativa di docenti e studenti ampia libertà metodologica ed espressiva. Dietro l’elaborato dovrà essere indicata la classe partecipante (o in caso di rete di classi, la classe capofila) e l’istituto di appartenenza. Dovrà essere redatto un elaborato per singola classe o un elaborato per rete di classi appartenenti allo stesso Istituto Comprensivo.

Modalità di iscrizione – Gli Istituti Comprensivi che intendono aderire al concorso dovranno inviare la scheda di partecipazione entro il 30 aprile 2023 al seguente indirizzo e–mail: concorsoscuoleF1@comune.imola.bo.it La scheda di partecipazione è disponibile sul sito www.comune.imola.bo.it

Trasmissione degli elaborati – Gli elaborati prodotti dagli studenti dovranno essere consegnati, entro e non oltre il 30 aprile 2023, a mano, al Comune (via Mazzini 4 – 1° piano a Area Promozione Circuito degli Eventi), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8,00/13,30, martedì anche 15,00/18,30 con allegata copia della mail di invio della scheda di partecipazione. Sul plico chiuso dovrà, essere riportata la dicitura: concorso “L’Autodromo in città: sostenibilità e inclusione per un autodromo aperto a tutti” e la classe partecipante (o in caso di rete di classi, la classe capofila) e l’istituto di appartenenza.

Valutazione e premiazione – A valutare i lavori pervenuti sarà un’apposita commissione, composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, della società che gestisce l’Autodromo, della scuola e del mondo dello sport o del giornalismo sportivo, che sarà nominata dal Dirigente dell’Area Promozione Circuito degli Eventi con successivo atto.

Tra tutti i lavori pervenuti, la Commissione sceglierà a proprio insindacabile giudizio la prima migliore opera per ciascuna sezione del concorso. Nella valutazione dei lavori saranno tenuti in particolare considerazione la creatività, l’originalità, l’efficacia comunicativa e la realizzazione di lavori prodotti in collaborazione tra più classi.

Sarà premiato 1 elaborato per ciascuna delle sezioni del concorso. I vincitori di ciascuna delle sezioni riceveranno un premio consistente in un ingresso per l’intera classe (o reti di classi) di alunni e insegnanti all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” durante uno degli eventi organizzati, con giro guidato nel paddock e spiegazione delle misure di sicurezza in pista, oltre che visita alla Race Control e alla Sala Cronometristi.

“Visto l’entusiasmo con cui gli studenti hanno partecipato al Concorso proposto l’anno scorso, abbiamo pensato di rilanciarlo anche quest’anno – spiega Elena Penazzi, assessore all’Autodromo e Grandi Eventi -. Due sono le novità: abbiamo aumentato il numero di classi che possono partecipare, 4a e 5a primaria e tutto il ciclo delle secondarie di primo grado e abbiamo pensato di allargare il campo sul concorso. Anziché solo disegni, le classi potranno infatti produrre anche elaborati multimediali. Il tema è sempre quello della sostenibilità e dei temi di inclusione declinati sul nostro Autodromo. Con questa ed altre iniziative, vogliamo coinvolgere sempre di più i giovani nella vita del nostro circuito e trasmettere loro il valore che questa struttura ha per tutta la nostra comunità. Per le premiazioni, che avverranno durante la settimana della F1, stiamo preparando una sorpresa che speriamo di annunciare quanto prima”.