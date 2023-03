La learning academy realizzerà corsi per lo sviluppo delle competenze specialistiche per le educatrici e gli educatori professionali di enti pubblici e privati, imprese sociali e terzo settore

Si chiama “Oplà” ed è la prima learning academy creata in Emilia-Romagna da una cooperativa sociale. L’ha lanciata Open Group ed è dedicata allo sviluppo delle competenze professionali di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del settore dei servizi alla persona: quelli di Open Group, ma anche i professionisti di enti pubblici e privati, imprese sociali e terzo settore.

“Con ‘Oplà’ vogliamo mettere a disposizione di chi opera o vuole operare nei servizi alla persona e alle comunità le esperienze, le idee e le competenze che Open Group ha sviluppato negli anni – dice Anna Rita Cuppini, direttrice generale di Open Group –. Il nostro obiettivo è far crescere le professioniste e i professionisti di domani, creando una rete territoriale con istituzioni e imprese”.

Dall’infanzia ai minorenni e le famiglie, dai giovani alla disabilità, dalle dipendenze a migranti, gestione dei patrimoni culturali, minorenni e genitorialità, housing sociale e disagio adulti, fino alla normativa, “Oplà” prevede un’offerta di corsi differenziati per 10 settori di competenza e per ruoli aziendali. Saranno quindi affrontate tutte le tematiche utili per chi lavora nei servizi alla persona e alle comunità e ogni percorso sarà strutturato per sviluppare sia competenze di base trasversali per chi è agli inizi del proprio percorso professionale, sia quelle più tecniche e specialistiche per chi ha ruoli manageriali e di coordinamento. “Oplà” offrirà, infine, percorsi formativi su misura, costruiti secondo le caratteristiche e le esigenze di organizzazioni pubbliche, private e non profit.

I corsi di “Oplà” saranno fruibili sia in e-learning sia in presenza, in modo da garantire occasioni di social learning e di interazione fra pari.

Open Group è un’impresa sociale nata nel 2014 e composta da circa 1.000 lavoratrici e lavoratori, di cui 460 socie e soci. Nel 2021, la cooperativa ha avuto oltre 25 milioni di ricavi. Open Group è attiva a Bologna, in altre città dell’Emilia-Romagna (Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Piacenza) e anche in Veneto (Verona) e nelle Marche (Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino).

La cooperativa gestisce servizi per l’infanzia, servizi socio-educativi e per l’inserimento lavorativo, servizi residenziali o semiresidenziali per persone con disabilità, minori, madri con bambini, persone con dipendenze patologiche o in difficoltà, servizi per persone migranti, servizi scolastici (sostegno allo studio, pre e post-scuola, trasporto), interventi a supporto delle persone fragili e servizi per la gestione dei patrimoni culturali di musei, archivi e biblioteche.

Fanno parte del gruppo societario le controllate Be Open (agenzia di comunicazione), Publics (impresa culturale e creativa) e Open Immobiliare (gestione del patrimonio immobiliare di Open Group) e la partecipata al 50% Open Event (gestione di DumBO e organizzazione di eventi).