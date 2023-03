Il servizio è stato attivato grazie alla disponibilità di una giovane che sta svolgendo servizio civile universale

Ha preso il via sabato 18 alla biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme in via Marconi 29 un nuovo servizio per supportare i cittadini nell’accesso ai servizi e strumenti digitali.

Il servizio viene attivato grazie alla disponibilità e competenza di una giovane che sta facendo il servizio civile universale in biblioteca nell’ambito del progetto “Comunità connesse e inclusive”.

Per i cittadini che lo richiederanno sarà quindi possibile: imparare a usare computer e smartphone, acquisire le conoscenze di base per la navigazione, creare e gestire e-mail e credenziali, fare ricerca nel catalogo bibliotecario, iscrizione Sicurnet per la navigazione in biblioteca, utilizzo dei portali istituzionali (SPID, PagoPA, Fascicolo Sanitario Elettronico, App IO…), creazione di curriculum vitae, ricerca di lavoro tramite siti e app (LavoroXTe, LinkedIn…), approfondimenti sul mondo digitale.

Il servizio sarà attivo il mercoledì dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12, e in eventuali altri giorni e orari previo accordo.

Contatti e informazioni: 051 940064 – biblioteca@cspietro.it