Con la poesia “8 marzo” si è aggiudicata il premio speciale della città di Bellaria Igea Marina

A pochi mesi dal successo ottenuto dall’ultima edizione di “Miss Mamma in Poesia” dedicata al Natale, un altro importante evento si è aggiunto all’elenco di iniziative legate a “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni (“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile); si tratta di “Miss Mamma in Poesia – Giornata Internazionale della Donna”, concorso di poesie e racconti brevi con tema “la Donna”, che ha coinvolto 30 Mamme “Miss”, che nei 30 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la loro “vena poetica” e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi, dedicati alla Donna.

“Mamme in Poesia” è stato organizzato da Te.Ma Spettacoli, Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina (località ove per tanti anni ha vissuto lo scrittore Alfredo Panzini e dove il prossimo mese di settembre, si terrà la Finale del concorso “Miss Mamma Italiana 2023”) e di Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con il Settimanale Mio e presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Erika Collina.

Le Mamme “Miss” hanno presentato le loro poesie inedite e una giuria tecnica, presieduta dal giornalista scrittore Davide Buratti, ha decretato le vincitrici, che sono state premiate al Palazzo del Turismo di Bellaria.

Queste le mamme premiate:

Prima classificata Itohan Enehikhare, 46 anni, titolare di una gelateria, di Canaro (Rovigo), “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2023”, con la poesia “Una donna di oggi”.

Seconda classificata Linda Lodesani, 32 anni, infermiera, di Abano Terme (Padova) “Miss Mamma Italiana Radiosa 2022”, con la poesia “Il filo rosso”.

Terza classificata Ginetta Carrubba, 60 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion 2022”, con la poesia “Alle donne che stanno lottando per i loro diritti in Iran”.

Quarta classificata : Serena Pagliarani, 42 anni, istruttore tecnico, di Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena) “Miss Mamma Italiana Sprint 2021”, con la poesia “Ad una donna, mamma, moglie e grande amica”.

Quinta classificata : Elena Cerchiaro, 51 anni, casalinga, di Noventa Padovana (Padova), “Miss Mamma Italiana Gold 2022”, con la poesia “Mimosa”.

Premio Speciale “Città di Bellaria Igea Marina” : Franca Dovesi 71 anni, casalinga, di Grizzana Morandi (Bologna), “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2023” con la poesia “8 marzo”.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure visitare il sito www.missmammaitaliana.it o la pagina Facebook Miss Mamma Italiana.