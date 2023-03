Il capoluogo felsineo è nell’Happy City Index 2023

Medaglia di bronzo per Bologna che si colloca, insieme a Milano e Roma per l’Italia, nella terza fascia delle città più felici al mondo.

L’indice delle città più felici è curato dall’Institute for Quality of Life and Happy City Hub, con sede a Londra, che realizza ricerche sulla qualità della vita nel mondo considerando fattori come politiche sociali, ambientali, economiche, culturali, servizi pubblici, innovazione e trasparenza, sicurezza e capacità di reagire a sfide e momenti di crisi. Le città che rientrano nella classifica sono inoltre luoghi caratterizzati da una comunità attiva e orgogliosa della propria città.

Sulla base dei diversi indicatori le città possono essere collocate in 3 fasce: oro, argento e bronzo, e ogni fascia contiene più di una città dal momento che gli indicatori sono presi in esame anche in relazione al contesto geopolitico e sociale di provenienza.

La classifica completa è consultabile a questo link https://happy-city-index.com/