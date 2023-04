A consegnare l’attestato di riconoscimento è stato il sindaco Fausto Tinti

Tanti applausi e sincero affetto da parte del Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme per Bruno Serrattini che, in apertura della seduta di mercoledì 5 aprile, ha ricevuto dalle mani del sindaco Fausto Tinti un attestato di riconoscimento pubblico “per la sua opera, dedizione, promozione delle attività culturali, ricreative e sociali a servizio del Centro Sociale Scardovi e della città di Castel San Pietro Terme, con infinita riconoscenza”. Alla cerimonia erano presenti anche la presidente Teresa Grillini e altri volontari del Centro Scardovi.

«E’ un momento molto emozionante anche per me – ha sottolineato il sindaco Fausto Tinti -. Qualche anno fa l’ho proclamato castellano dell’anno e oggi è giusto che il Consiglio riconosca a Bruno l’attività che ha svolto in modo incessante e pieno, con tanta energia e tanto entusiasmo, nelle piccole e nelle grandi cose. Voglio ricordare tutta l’attività del centro sociale Scardovi, la balera, l’organizzazione dei soggiorni estivi, tutte attività preziosissime. Io credo che Bruno sia un esempio per la comunità di Castel San Pietro, per i giovani e per tutti noi. Lo ringrazio con stima, con onore e con l’orgoglio che sia un cittadino di Castel San Pietro Terme che ha speso la sua vita per far stare bene gli altri. Trent’anni di volontariato per Bruno e 35 anni dalla nascita del Centro Scardovi: sono tante candeline che vanno celebrate con una bella targa».

«Questa è la seconda sorpresa che mi fa il sindaco, dopo quella del castellano dell’anno – ha affermato Bruno Serrattini -. Io sono stato fortunato: ho fatto 30 anni con tanti volontari che hanno lavorato con me e questo onore non va solo a me, ma a tutti loro. Senza di loro non avrei potuto fare nulla. E ancora adesso sono fortunato perché ho lasciato la presidenza dopo 18 anni e ho trovato la signora Teresa Grillini che è così brava, ha formato un gruppo di signore che lavorano al centro Scardovi, si danno da fare ed è una grande soddisfazione. Ringrazio la mia famiglia che mi ha lasciato seguire questo impegno, in particolare mia moglie che è qui. Ringrazio l’Amministrazione che, nei limiti del possibile, ci ha dato tutto quello che abbiamo chiesto: siamo partiti con una saletta, poi l’ampliamento, la pista fuori in giardino… E grazie per questo riconoscimento, è un bel regalo!».