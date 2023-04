Il weekend è il momento preferito per ordinare. Hamburger, pollo fritto e pizza i piatti più ordinati

Non solo grandi classici. A Bologna la passione per il cibo abbatte ogni frontiera e assume contorni sempre più internazionali. E’ questo il ritratto dei gusti dei bolognesi a tavola che Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, rivela in occasione del 6° anniversario del servizio in città. Un compleanno che l’App celebra con un aumento del numero dei ristoranti partner che hanno deciso di fare il proprio ingresso in piattaforma del 36%, nel primo trimestre di quest’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nella classifica dei piatti più ordinati dai bolognesi su Deliveroo, svetta l’hamburger in prima posizione, seguito dai nuggets di pollo e dalla pizza margherita. Grandi classici del delivery, dunque, a cui si affiancano nuove tendenze e cucine internazionali che hanno fatto registrare, nel primo trimestre di quest’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una crescita del 100%. Tra queste, le cucine spagnola, argentina, libanese, ma anche la greca, indiana e nepalese. Il weekend è il momento preferito per ordinare, in particolare all’ora di cena di sabato e domenica.

Ma l’utilizzo di Deliveroo da parte dei bolognesi si è esteso, dai ristoranti preferiti, anche alla consegna della spesa. Sul podio dei prodotti più ordinati nella città delle torri figurano il pane, l’acqua minerale ma anche il gelato.

La TOP 10 dei piatti più ordinati

Hamburger Nuggets di pollo Pizza margherita Patatine fritte Poke bowl Cheeseburger Vaschetta di gelato artigianale Uramaki Piadina Pizza bufala

La TOP 10 dei prodotti più ordinati dai supermercati