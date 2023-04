Previsti 200 euro di ricarica omaggio ai primi 900 utenti

Da ieri i residenti nel Comune di Bologna possono utilizzare il servizio Corrente, il car sharing elettrico del Gruppo Tper, a condizioni di assoluto favore.

L’iniziativa è riservata ai primi 900 utenti che ne faranno richiesta. Per ottemperare ad un preciso requisito previsto dal finanziamento nazionale la cui finalità è attrarre nuovi utenti, i richiedenti dovranno essere residenti a Bologna e aver attivato l’iscrizione al servizio Corrente in data successiva al 21 novembre 2022.

Come accedere alla promozione

L’utente che rispetta i requisiti sopraesposti, troverà in automatico nell’applicazione una apposita icona verde che se cliccata porta nella sezione dell’app su cui è possibile aderire alla promozione.

Dettagli di utilizzo

Il vantaggio è rilevante: l’utente caricando 20 euro di credito vedrà il proprio credito aumentare a 220 euro. Praticamente il corrispettivo omaggio corrisponde (con un utilizzo medio) a sei mesi pressoché gratuiti del servizio.

Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023.

Ogni utente potrà beneficiare di una sola promozione e comunque sino ad esaurimento plafond.

Corrente: già 70mila utenti e oltre 9 milioni di chilometri percorsi per il servizio nato a Bologna, attivo anche a Ferrara, Imola, Casalecchio di Reno e Rimini e in continua crescita.

Forte dei suoi 70mila utenti, Corrente si conferma una soluzione smart, economica ed ecologica per la mobilità condivisa.

Le tariffe agevolate per gli abbonati al trasporto pubblico locale fanno, poi, di Corrente un servizio ancora più complementare al trasporto pubblico locale; uno strumento importante a disposizione di chi ogni giorno con la propria mobilità responsabile vuole concorrere a ridurre l’inquinamento, decongestionare i centri storici e difendere l’ambiente. E sceglie di farlo con la comodità di una vettura che circola nelle ztl e nelle preferenziali, non paga la sosta e toglie all’utente ogni pensiero perché a ricaricare le macchine pensa Corrente stessa.

“Questa promozione – commenta l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli – permette a tutti i residenti che già non lo abbiano fatto di conoscere e di sperimentare questo servizio. La trasformazione della città verso una mobilità sostenibile cammina sulle nostre gambe e, come Amministrazione, siamo impegnati ad accompagnare questo processo insieme alla cittadinanza”.

“Siamo felici – dichiara Fabio Teti, Direttore amministrazione, finanza e sviluppo commerciale di Tper, capofila del Gruppo di cui fa parte il progetto Corrente – di lanciare questa promozione dedicata ai esidenti che potrà rafforzare ulteriormente l’obiettivo e l’impegno comune che abbiamo con l’amministrazione comunale nell’incentivare gli spostamenti sostenibili e ridurre l’uso delle auto private al fine di migliorare la qualità della vita in città. L’affetto dei bolognesi per il car sharing elettrico del Gruppo Tper è stato da subito molto grande. Bologna ha risposto con convinzione a questa novità che si è consolidata velocemente e che ora, grazie a questa promozione, potrà essere proposta ad una platea di nuovi utenti o recenti utilizzatori. Come Gruppo metteremo comunque presto in campo iniziative promozionali rivolte anche a chi si è iscritto prima del 21 novembre”.