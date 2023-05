Decine le famiglie che hanno partecipato alla pedalata alla scoperta delle opere di street art di Imola, a portata di bici, nell’ambito del progetto “Cambiamo Rotta”

Grande partecipazione per Graffiti Bike, il percorso sviluppato sulla rete delle piste ciclabili esistenti, per scoprire le opere di street art realizzate dal 2007 ad oggi nell’ambito di manifestazioni e progetti artistici come: RestArt Urban Festival, Progetto T.A.G. (Torre Arte e Graffiti) e Ad’a spazio d’azione cinque.

Alla pedalata hanno partecipato decine di famiglie con bambini e bambine da 4 a 10 anni, che hanno percorso le piste ciclabili alla scoperta delle opere di street art, realizzate da artisti quali Blu, Zedz, Mr. Woodland, Yopoz, Collettivo FX, Vesod, Macs, Fabio Petani, Artez, Andrea Casciu, NemO’s e tanti altri, che sono stati chiamati a operare per la rigenerazione urbana di quartieri periferici, sottopassaggi e cabine elettriche.

Nel corso della pedalata, sono state effettuate soste programmate per approfondire alcune delle opere presenti all’interno del percorso, come il murales ad Ayrton Senna sulla facciata del Museo Checco Costa di Kobra, i graffiti degli istituti scolastici di via Guicciardini, il Grande Koala in materiale plastico di recupero di Bordalo II, il sottopasso realizzato da Blu nei pressi della Rocca Sforzesca e la torretta di Andrea Casciu sul canale dei Molini.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività di “Cambiamo rotta”, il percorso sperimentale a sostegno della mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, promosso dal Comune di Imola e dal CEAS – Centro di Educazione alla Sostenibilità imolese in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 5, Arpae – Res (Rete di educazione alla sostenibilità dell’Emilia Romagna), AUSL Imola, Polizia Locale, Associazione Giocathlon, Associazione Sante Zennaro e Associazione Primaria Rodari. Il progetto si inserisce nella progettualità regionale “Mobilityamoci 2.0”

“Siamo molto felici della grande partecipazione alla pedalata e della soddisfazione che ci hanno manifestato genitori, bambini e insegnanti al termine – commenta con soddisfazione Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile -. E’ un modo nuovo per far conoscere la rete delle ciclabili esistenti e allo stesso tempo esplorare la città attivando curiosità rispetto alla street art che è un nostro grande grande patrimonio. E’ stato molto bello vedere l’entusiasmo dei bambini che al termine dei 6 km erano già pronti per ripartire. Ringrazio Giocathlon che con i suoi istruttori ha curato la sicurezza dei partecipanti durante tutto il percorso, le insegnanti che hanno pedalato insieme a noi e tutti gli Enti e Associazioni che quotidianamente lavorano al progetto Cambiamo Rotta”.