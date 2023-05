Saranno i cittadini e le cittadine a decidere insieme il nome da dare al nuovo centro polifunzionale inaugurato pochi mesi fa al Quartiere Savena in via Populonia 2

L’area ospitava un vecchio centro di produzione pasti per le scuole, fabbricato alla metà degli anni Settanta e poi inutilizzato dal 2010. Dal 2019 è stato al centro di un percorso partecipativo di co-progettazione condiviso con i cittadini, coordinato dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana, che ha portato alla sua riqualificazione. Il nuovo spazio è stato inaugurato a ottobre 2022, al suo interno sono stati attivati due servizi per l’infanzia e l’adolescenza: un centro bambini-famiglie e un’area dedicata al centro di aggregazione giovanile e a esperienze laboratoriali dedicate alle fasce d’età 6-11 e 11-18 anni. Sono presenti anche spazi comuni per: uffici, servizi, una piazza coperta polifunzionale in grado di accogliere attività artistico-performative e laboratoriali e un’area di ristoro/cucina con affaccio sul cortile.

L’intervento ha fatto parte del Progetto BO4.2.1. del PON Metro di Bologna, il cui obiettivo era la riqualificazione di immobili pubblici da adibire a spazi comuni per attività di inclusione ed innovazione sociale.

Per scegliere il nome del nuovo spazio il Comune ha deciso di farlo coinvolgendo chi già frequenta lo spazio e la cittadinanza tutta. Sono stati organizzati due incontri, mercoledì 31 maggio alle 17 e lunedì 5 giugno alle 17 nel corso dei quali si proverà a trovare insieme quello che sarà il nome migliore per definire il nuovo spazio di via Populonia.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione, compilando un form online.

Il percorso in due tappe per la scelta del nome sarà gestito dal Quartiere Savena, dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana e dalle due realtà già attive nello spazio: il Centro per Bambini e Famiglie e il Centro di Aggregazione Giovanile.