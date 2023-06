La cerimonia si svolgerà giovedì 8 giugno alle ore 18.30 in piazza XX Settembre

E’ ormai alle porte uno degli appuntamenti più significativi e attesi per la comunità di Castel San Pietro Terme: la consegna da parte del sindaco Fausto Tinti della Costituzione ai giovani che compiono 18 anni nell’anno in corso, un evento che ormai da molti anni caratterizza la celebrazione castellana della Festa della Repubblica. Gli inviti ai 18enni residenti nel territorio comunale (in tutto sono quasi 200, di cui 116 ragazzi e 80 ragazze) sono partiti nei giorni scorsi.

L’appuntamento è fissato per giovedì 8 giugno alle ore 18,30 e, come negli ultimi anni, si terrà in piazza XX Settembre. In caso di pioggia, ci si sposterà al Cassero Teatro Comunale. La cerimonia sarà preceduta dall’intervento del nell’intervento prof. avv. Antonello De Oto, docente universitario e presidente dell’Associazione nazionale “Cavalieri della Repubblica italiana” di Bologna, e sarà accompagnata dalla musica del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme.

«Questo appuntamento coincide significativamente con la Festa della Repubblica – sottolinea il sindaco Fausto Tinti – e costituisce un momento di riflessione sugli ideali di libertà e democrazia, che verranno trattati nell’intervento dal prof. avv. Antonello De Oto. In questa occasione consegnerò a ciascun 18enne una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, che certamente avrà già imparato a conoscere e ad apprezzare durante gli anni della scuola, ma che con la maggiore età, diviene la regola fondamentale per l’esercizio dei diritti e il compimento dei doveri».

L’invito alla cerimonia è riservato ai diciottenni e ai loro accompagnatori (amici o familiari), che potranno essere al massimo due, se l’evento si svolgerà in piazza, mentre in caso di pioggia, considerata la capienza limitata del Cassero, il numero di accompagnatori sarà ridotto a una sola persona per ogni diciottenne, fino ad esaurimento posti.

Per motivi organizzativi, è obbligatoria la conferma della presenza entro lunedì 5 giugno al numero telefonico 051 6954209 (orari 8,30 – 12,30; dal lunedì al venerdì) oppure alla mail: segreteria.sindaco@comune.castelsanpietroterme.bo.it. Al momento della conferma dovrà essere comunicato anche il nome dei partecipanti.

La manifestazione è patrocinata dall’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Sezione Territoriale di Bologna.