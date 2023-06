I riconoscimenti sono stati consegnati dal sindaco Panieri e dagli assessori all’Autodromo, Penazzi e alle Attività produttive, Raffini

Si sono svolte nei giorni scorsi le premiazioni dei concorsi “L’Autodromo in città: sostenibilità e inclusione per un Autodromo aperto a tutti”, e “Giardini in corsa”, organizzati dal Comune in occasione del Gran Premio di F.1. Causa l’annullamento della gara, le premiazioni dei due concorsi, previste inizialmente il giovedì prima del Gran Premio, sono state posticipate.

“Ci tenevamo a dare risposta all’impegno di tanti di voi che hanno partecipato con entusiasmo e competenza sia sul tema del decoro, nel concorso dei giardini sia su quello di immaginare un autodromo sempre più sostenibile ed inclusivo, per quanto riguarda le scuole” ha detto il sindaco Marco Panieri, nel portare il saluto dell’Amministrazione comunale, prima della premiazione. “Per noi questi concorsi sono e saranno sempre importanti, come momento di relazione fra la città e l’autodromo, per creare sempre più un senso di comunità” ha aggiunto da parte sua Elena Penazzi, assessore all’Autodromo. “Il nostro obiettivo è rendere sempre più attrattivo il centro storico e l’asse che dalla stazione raggiunge l’autodromo. In questo ambito, il concorso dei giardini è stata una bella occasione per valorizzare il decoro urbano” ha concluso l’assessore alle Attività produttive e centro storico, Pierangelo Raffini.

I vincitori

Il concorso “Giardini di corsa”, alla sua prima edizione, ha visto quattro vincitori ex equo, a cui è andato il premio di 225 euro ciascuno: Cooperativa C.I.M.S; Il Quadrifoglio; Crea il tuo Spazio Verde; Università di Bologna – Corso di Scienza e tecnologia per il verde ed il paesaggio (primo anno).

Al suo secondo anno, il concorso “L’Autodromo in città: sostenibilità e inclusione per un autodromo aperto a tutti”, rivolto alle classi IV e V della scuola primaria e alle classi I, II e III della scuola secondaria degli istituti comprensivi imolesi ha avuto i seguenti vincitori: per le classi I, le sezioni A-B-C-D della Scuola Secondaria “Innocenzo da Imola”; per le classi II, le sezioni A-B-C-D della Scuola Secondaria “Innocenzo da Imola” e per le classi III, le sezioni A-B-C della Scuola Secondaria “Innocenzo da Imola”. In tutti e tre i casi a ritirare il premio è stata la prof.ssa Luciana Mazzeo. Per quanto riguarda la scuola primaria, a vincere è stata la classe V B della primaria “Carducci”. Il premio è stato ritirato dalla docente Serena Fazioli.

Il premio consiste in un ingresso per l’intera classe e relativi insegnanti all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, durante uno degli eventi organizzati, con giro guidato nel paddock e spiegazione delle misure di sicurezza in pista, oltre alla visita alla Race Control e alla sala cronometristi.

Nelle prossime settimane si svolgerà anche la premiazione della terza edizione del concorso “Formula Uno in vetrina”.