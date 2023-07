Martedì 4 luglio in prima TV su Nove “Bologna Malamovida”, nuova puntata della docuserie di Claudio Camarca che racconta dall’interno le operazioni dei Carabinieri

Continua il viaggio della troupe di ‘Avamposti’ al seguito dei Nuclei Operativi dell’Arma dei Carabinieri, per documentare con un accesso esclusivo le operazioni in cui sono impegnati gli uomini e le donne dell’Arma che difendono la legalità delle principali città d’Italia.

Spesso operando in contesti urbani difficili dove sembrano vigere leggi diverse e dove il degrado e il crimine la fanno da padroni, tra narcomafie e piccoli e grandi traffici illeciti. Ogni puntata racconta la squadra dei Carabinieri nei loro interventi, dalla pianificazione al Comando ai pattugliamenti e alle incursioni in strada, tra disarticolazioni di piazze di spaccio, perquisizioni in abitazione e irruzioni, con un taglio adrenalinico e combat tipico del giornalismo immersivo. Con l’obiettivo di fornire uno spaccato sempre più approfondito e accurato delle realtà urbane e suburbane, senza tralasciare la sfera più intima e umana dei militari, che in caserma hanno trovato una seconda famiglia.

La seconda puntata della terza stagione della serie è dedicata a Bologna, dove il centro storico è da decenni in mano a due gruppi criminali ben organizzati, che si dividono il mercato dello spaccio: uno tratta le droghe pesanti, mentre il secondo gestisce le droghe leggere e quelle chimiche, come il nuovissimo pentedrone o le più classiche metanfetamine, il GHB (la cosiddetta droga dello stupro), le droghe sintetiche e il crack. Primo bacino di utenza di queste gang è quello degli studenti universitari, in gran numero fuori sede; da qui deriva un forte allarme sociale, tematica su cui fa perno l’attività dei Carabinieri.

“Il dato più significativo di questa puntata a Bologna è che non ti aspetti che nel centro storico di una delle città simbolo d’Italia si trova la più grande piazza di spaccio a cielo aperto del Paese” commenta Claudio Camarca, ideatore e conduttore della docuserie. “Spesso si parla di spaccio e degrado facendo riferimento ai soli quartieri delle grandi città del sud Italia: quello che abbiamo visto qui per qualche motivo non è raccontato e non è noto a differenza di quanto invece accade a Napoli, Roma, Foggia, Catania… Le immagini saranno eloquenti e mostreranno invece un problema sociale endemico, riguardante tutto il nostro territorio e a cui fare fronte senza distinguo, come fanno i militari dell’Arma di tutta Italia”.

Martedì 4 luglio dalle 21:25 su Nove andranno in onda le immagini filmate nel corso delle operazioni di contrasto allo spaccio condotte dai Carabinieri di Bologna tra i portici cittadini, Piazza Verdi e in una crack house, che porteranno a oltre 10 arresti.