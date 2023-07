Sono stati 478 gli iscritti ai 94 corsi settimanali curati da 40 insegnanti

Con l’estate, la Nuova scuola di musica Vassura Baroncini sospende l’attività didattica e c’è il tempo di tirare le somme di un anno di musica.

Quest’anno la Vassura Baroncini ha contato 478 iscritti, che hanno partecipato ad attività didattiche individuali e collettive articolate in 94 corsi settimanali, curati da 40 insegnanti. La scuola ha realizzato 7 open day per presentare alla cittadinanza le proprie attività, 18 giornate dedicate alle iscrizioni, 25 esercitazioni di classe aperte alle famiglie, 20 eventi pubblici. Tra questi gli ultimi sono stati i Concerti della Magnolia, 7 appuntamenti che hanno avuto lo scopo di condividere e socializzare il lavoro svolto durante l’anno. Vi hanno partecipato 177 studenti, alcuni anche in più serate, e 32 docenti.

A tal proposito, l’assessore alla Cultura e Politiche Giovanili, Giacomo Gambi, dichiara: “è terminato un anno complesso per l’alluvione che ha colpito il nostro territorio ma ancora una volta la musica ha permesso di vederci uniti anche nei momenti difficili. Anzi, vista la grave emergenza, durante i concerti finali della scuola abbiamo voluto rivolgere un pensiero alle persone così duramente colpite, illustrando la possibilità di fare donazioni, ad inizio di ogni concerto. Un piccolo gesto di solidarietà che unito ai tanti altri ha contribuito ad aiutare chi oggi ha più bisogno. Mai come quest’anno hanno partecipato ai concerti finali tanti cittadini, questa è la conferma di come Imola si dimostri, ancora una volta, città della musica e casa per i musicisti. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all’impegno e alla disponibilità di tutti, allievi, famiglie, insegnanti e di tutto lo staff della scuola. A loro va il grazie dell’Amministrazione comunale e un arrivederci a ottobre”.

Per informazioni – Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini (Via Fratelli Bandiera, 19 – Imola – tel. 0542.602470 – fax 0542.602495)