Sono in distribuzione due libretti con tutte le informazioni utili per i proprietari di cani e di gatti, realizzati in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari e il Servizio Veterinario Ausl di Bologna

Comprendere il proprio animale e riconoscere le sue emozioni è il primo passo per instaurare una relazione empatica e sicura. Per questo il Comune in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia e il Servizio Veterinario Ausl di Bologna, ha realizzato i libretti Mondo Cane e Mondo Gatto, con tutte le informazioni utili per i proprietari di cani e di gatti.

L’obiettivo è di informare i proprietari di questi animali sulle loro necessità etologiche, per imparare a prendersene cura e a educarli senza l’utilizzo di metodi coercitivi, secondo le linee guida del Ministero della Salute. Nel contempo si intende sensibilizzare l’intera cittadinanza sulle responsabilità che implica la scelta di prendere un animale da affezione, anche per prevenire eventuali casi di abbandono o di restituzione.

Consigli e raccomandazioni sono a cura di Giulia Bompadre, Medico Veterinario esperto in comportamento animale, che, in collaborazione con il Comune, ha realizzato nelle scuole bolognesi una serie di incontri con i bambini mirati a prevenire incidenti causati da aggressioni canine e feline. I testi sono corredati dai disegni di Angela Cicognani.

“Mondo Cane” e “Mondo Gatto” sono in distribuzione presso l’Anagrafe canina del Comune di Bologna, gli URP di Quartiere, gli Sportelli sociali, le Case di Comunità e, dall’autunno, in alcune scuole della città.

Infine, accanto ai libretti, in collaborazione con l’associazione Dry Art, è stato realizzato anche un video sulla comunicazione canina, utilizzato nelle scuole per sensibilizzare i più piccoli, che ha l’obiettivo di mostrare alcuni segnali comunicativi visivi messi in atto dai cani in situazioni di disagio causate molto spesso da un nostro approccio scorretto, e prevenire quindi possibili aggressioni o situazioni di pericolo.