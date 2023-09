Il brand Cameo ricrea una pizzeria a cielo aperto per celebrare la bellezza dello stare insieme nel suggestivo borgo dell’Appennino rimasto senza luoghi di ritrovo

Pizza Ristorante di Cameo – azienda del largo consumo specializzata in torte, dessert e pizze – è da quindici anni la pizza surgelata più apprezzata dagli italiani, non solo per il gusto inimitabile e la ricchezza delle sue farciture, ma anche per i valori che esprime: la capacità di rendere speciali anche i piccoli momenti quotidiani, celebrando il bello dello stare insieme.

Proprio per questo motivo, cameo, con Ristorante, ha voluto organizzare per Qualto, suggestivo borghetto dell’Appenino Bolognese, la sua Sorpresa Perfetta.

Come tanti piccoli comuni montani, anche Qualto, frazione del comune di San Benedetto Val di Sambro, ha visto nel corso degli anni un progressivo spopolamento e la chiusura degli esercizi commerciali. L’ultimo dei suoi ristoranti ha chiuso i battenti nel 2020, lasciando la comunità senza un luogo di ritrovo. Rispondendo a un appello accorato del suo assessore, cameo è arrivata a Qualto con una sorpresa per tutti i suoi abitanti: l’apertura di una vera e propria pizzeria a cielo aperto che, per una serata, ha riportato nel borgo la gioia e tutto il gusto dello stare insieme.

“La pizza è il cibo conviviale per eccellenza. Con Ristorante abbiamo sempre voluto celebrare i piccoli momenti speciali che nascono quando si divide una buona pizza con qualcuno a cui si vuole bene,” afferma Niccolò Cortelazzo, Marketing Manager cameo. “Quando abbiamo scoperto la storia di Qualto, abbiamo subito deciso di contattare l’amministrazione locale e organizzare assieme a loro una sorpresa per tutta la comunità“.

“Una grande azienda… che ti immagini non conosca le piccole realtà locali, che fa una sorpresa così bella ad una remota comunità dell’Appennino bolognese… è fantastico!” ha dichiarato l’Assessore Roberto Serra all’inaugurazione della serata.

Cameo ha però voluto fare qualcosa in più, ponendo le basi perché questa serata possa essere un nuovo punto di partenza: ha deciso di donare al borgo un luogo di ritrovo permanente, finanziando la costruzione di un chioschetto pizzeria nel centro del paese. “La serata finisce, ma la voglia di stare insieme no” dice Niccolò Cortelazzo. “Sentivamo di dover offrire alla comunità di Qualto qualcosa di più permanente. L’amministrazione ha accolto con entusiasmo la nostra proposta.”

Ci si sta già mettendo al lavoro perché il chioschetto sia pronto prima dell’arrivo dell’inverno, che in questi luoghi può essere molto rigido. Naturalmente, il chiosco sarà dotato di fornetti per cuocere le pizze. E gli abitanti di Qualto potranno continuare così a vivere momenti insieme, all’insegna del gusto.

Durante la cena sono state servite in anteprima anche le nuove pizze della gamma Ristorante Grandissima che vanno ad arricchire un assortimento di oltre dieci gusti diversi: si tratta di pizze Ristorante di grande formato, delle dimensioni della teglia del forno, ideali da dividere in quadratini e condividere in tre diverse varietà tra le più amate della gamma classica – Margherita Saporita, Salame e Quattro Formaggi. Maxi formato, quindi, ma mantenendo le caratteristiche distintive da sempre associate a Pizza Ristorante: la base sottile e croccante e una ricca farcitura fino al bordo. Quale occasione migliore per presentarle di questa celebrazione dello stare insieme? La nuova gamma Ristorante Grandissima arriverà nelle vasche surgelati della grande distribuzione proprio nei prossimi giorni.