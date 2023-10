Anche il Comune di Bologna aderisce a questa importante campagna promossa da Sprecozero.net

I dati dell’Osservatorio Waste Watcher International relativi all’ultima rilevazione del gennaio 2023 indicano che in Italia mediamente vengono gettati 524,1 grammi di cibo pro capite alla settimana: per il solo Comune di Bologna significa sprecare 10.735 tonnellate all’anno di cibo ancora perfettamente commestibile.

Per contrastare questo spreco, Bologna aderisce alla campagna Spreco Zero in Comune promossa dall’Associazione Sprecozero.net, che ha l’obiettivo di ridurre e prevenire gli sprechi alimentari domestici per contribuire al dimezzamento dello spreco alimentare, così come richiesto dall’obiettivo 12.3 degli SDGs (Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030).

La campagna chiede un piccolo gesto quotidiano di impegno e responsabilità per dare un contributo alla nostra salute e a quella dell’ambiente. Gesto che possiamo compiere da soli ma anche in famiglia, o con gruppi di amici e colleghi.

Sprecometro è un’applicazione creata per monitorare lo spreco alimentare quotidiano domestico e i suoi impatti economici e ambientali. Inoltre l’app suggerisce comportamenti virtuosi che possono aiutarci a prevenire lo spreco di cibo nel nostro quotidiano.

Utilizzando il diario dello spreco per aggiornare il nostro comportamento, seguendo i percorsi informativo-educativi ed entrando in “competizione” positiva con i membri del nostro gruppo potremo valutare i nostri progressi nella lotta allo spreco, e comprendere come migliorare i nostri stili alimentari.

Come funziona Sprecometro