Appuntamento il 13 ottobre nelle Cucine Popolari in via del Battiferro 2 A

Le scuole della Romagna, colpite dalla violenta alluvione lo scorso maggio, hanno riaperto le porte ai bambini e iniziato il programma scolastico annuale. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno tempestivo degli enti locali ma anche di tanti volontari, insegnanti e cittadini che hanno contribuito concretamente alla ripartenza.

Per gli istituti maggiormente colpiti è stato necessario trasferire i ragazzi temporaneamente in plessi diversi o all’interno di centri sociali e altri edifici.

Questa soluzione provvisoria ha permesso agli studenti di riprendere il percorso di apprendimento senza ulteriori ritardi. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare per far funzionare a pieno regime le scuole e riportarle alle condizioni pre-alluvione.

Per queste ragioni e per dare un ulteriore contributo alla ricostruzione, il Comitato Unicef di Bologna e le Cucine Popolari di Bologna organizzano una cena di solidarietà venerdì 13 ottobre alle ore 20, nella sede delle Cucine Popolari in Via del Battiferro 2 A.

La cena sarà allietata da uno spettacolo di burattini, a cura di Burattini a Bologna, per invogliare le famiglie con bimbi piccoli a partecipare.

In particolare, il comitato provinciale di Bologna e quello di Ravenna, hanno individuato come destinatarie del ricavato della cena le seguenti scuole:

Scuola materna paritaria Madonna della Fiducia , Fornace Zarattini (RA);

, Fornace Zarattini (RA); Istituto Comprensivo Felice Foresti , Conselice (RA)

, Conselice (RA) Istituto Comprensivo Borgo Tossignano, Bologna.

Queste le parole del presidente Unicef Bologna dott. Raffaele Pignone: “Insieme si può fare tanto e soprattutto possiamo contribuire alla ricostruzione delle scuole per garantire un futuro migliore ai nostri piccoli e grandi studenti. Vi invitiamo a partecipare numerosi”.

Il diritto a un’educazione di qualità rappresenta uno dei diritti fondamentali della persona, sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dal Consiglio delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e recepita in Italia il 27 maggio 1991.

Un diritto, quello all’istruzione, che svolge un ruolo chiave nella crescita e nello sviluppo dei bambini e adolescenti e per il quale Unicef si impegna ogni giorno, affinché venga rispettato e sia garantito un ambiente educativo sicuro.

Le iniziative solidali di Unicef Bologna

Nel mese di marzo 2023, Unicef aveva già organizzato una cena solidale in collaborazione con le Cucine Popolari, a favore di alcune scuole dell’Ucraina. In quell’occasione erano stati raccolti circa 1.650 euro, donati alle scuole dell’Associazione Italia-Ucraina di Bologna.

Un’iniziativa ora riproposta proprio per il riscontro positivo della comunità che con la partecipazione ha mostrato grande senso di solidarietà e vicinanza agli alluvionati.

Invito alla solidarietà

I posti sono ancora disponibili. Per partecipare alla cena solidale è obbligatorio prenotare al numero +39 345 2602407