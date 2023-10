Previsto l’ampliamento dell’apertura nelle mattine per andare incontro alle esigenze dei cittadini

Da lunedì 30 ottobre vengono ampliate e rese più omogenee le aperture al pubblico previste dai Servizi per il Cittadino.

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì gli uffici posticiperanno la chiusura alle 12,30 (anziché alle 12.00)

Questo ampliamento dell’apertura di mezz’ora delle mattine renderà possibile un incremento delle pratiche che possono essere evase, considerando anche che l’apertura del sabato mattina ha portato ad avere una minore richiesta di servizi nell’orario continuato finora previsto nella sola giornata del martedì.

Pertanto i nuovi orari saranno i seguenti: lunedì 9.00 – 12.30; martedì 9.00 – 12.30 e 14.00 – 17.30; mercoledì 9.00 – 12.30; giovedì 9.00 – 12.30 e 14.00 – 17.30; venerdì 9.00 – 12.30; sabato 9-12,30 (Servizi : Carte Identità – Front/urp- Decessi – Pubblicazioni matrimonio).

“La scelta è stata fatta su suggerimento proprio dei dipendenti per ottimizzare i tempi anche in considerazione delle esigenze dei cittadini. Nella mezz’ora in più, prevista tutti i giorni, si riuscirà tra l’altro ad aumentare la disponibilità di appuntamenti per le carte di identità, rispetto alla situazione attuale” fa sapere Elena Penazzi, assessore ai Servizi per il Cittadino.