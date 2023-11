Due editori scelgono i giochi di due team vincitori della prima edizione di Bologna Game Farm

Bologna Game Farm è lieta di annunciare che due dei 4 team vincitori della prima edizione, Orbital Games e Green Flamingo, recentemente hanno siglato accordi di publishing per i rispettivi giochi, Basket Party e Spanky’s Battle Swing.

Rosa Grimaldi, delegata del Sindaco alle Industrie Culturali e Creative, ha dichiarato: “Siamo felici di questo risultato che premia Bologna Game Farm e tutto il percorso di accelerazione. Ci impegniamo durante e dopo il percorso a dare visibilità, attraverso fiere ed eventi di settore, ai partecipanti e ai loro prodotti. Questi accordi suggellano la qualità dei progetti, la passione e la competenza dei partecipanti e ci rendono orgogliosi del lavoro fatto”.

Ivan Venturi, coordinatore del percorso di accelerazione di Bologna Game Farm, ha commentato: “Siamo orgogliosi di questi primi importanti risultati, frutto del lavoro dei team e di Bologna Game Farm, che continua a seguire i progetti selezionati nei loro percorsi di crescita anche una volta terminato il programma di accelerazione, creando occasioni di incontro con gli operatori del settore a fiere, congressi, eventi. Proprio durante 2 di questi appuntamenti sono avvenuti gli incontri che hanno portato a questi primi grandi risultati… non possiamo che esserne fieri!”

Orbital Games è un team di giovani ingegneri di Modena composto da Andrea Fontana, Direttore Artistico e Tech Artist, Alberto Pietrangelo, Product Manager e Mario Baroni, Direttore Tecnico, che condividono l’ambizioso obiettivo di realizzare videogiochi che uniscano le persone di tutto il mondo. Competenze tecniche verticali, multidisciplinarietà e grande coesione del team sono i punti di forza messi in campo per la realizzazione di “Basket Party”, un videogioco multiplayer mobile che fonde azione, sport e divertimento in frenetiche partite 3v3.

Unici ad aver proposto un videogioco mobile, i ragazzi di Orbital Games hanno creato anche una linea di attività di orientamento, BGF@Mobile, per supportare gruppi di sviluppo dedicati al mobile gaming, che per sua natura ha modalità di produzione, monetizzazione e accesso al mercato molto diverse da quelle dei mercati PC e CONSOLE.

Alberto Pietrangelo, Product Manager di Orbital Games spiega che: “Nel corso di un evento internazionale al quale abbiamo partecipato con i nostri tutor di Bologna Game Farm – la GDC di San Francisco – abbiamo avuto l’opportunità di entrare in contatto con diversi publisher, che hanno mostrato interesse per il nostro gioco mobile free-to-play ‘Basket Party’. Uno di loro in particolare ha creduto fortemente nel progetto e attualmente siamo in fase di soft launch in diversi Paesi: Brasile, Stati Uniti, Polonia, Germania, Turchia e India, con ben 10 persone a supporto per le attività di marketing, comunicazione, produzione, ecc.”

Anche Matteo Mezzetti, Producer e fondatore di Green Flamingo racconta come l’opportunità sia nata proprio in occasione di una fiera di settore: “Il nostro incontro con il publisher che ha poi deciso di firmare l’accordo con Green Flamingo per ‘Spanky’s Battle Swing’ è avvenuto alla Gamescom di Colonia, dove abbiamo presenziato accompagnati dai nostri tutor di Bologna Game Farm. Dopo qualche mese di attesa abbiamo avuto ricevuto il riscontro ufficiale a maggio di quest’anno e da giugno siamo in produzione. Ritengo sia fondamentale essere presenti a eventi e fiere nazionali ed internazionali, sia per entrare in contatto con i professionisti del settore, sia per avere un confronto diretto con il mondo del lavoro.”

Green Flamingo è una startup cooperativa che si occupa di sviluppo di software e videogiochi composta da Matteo Mezzetti, Producer e fondatore dell’azienda, e altre figure chiave che, insieme, hanno dato vita a “Spanky’s Battle Swing”, divertente e originale platformer 3D musicale ispirato all’animazione americana degli anni 30/40.

Fanno parte del team anche: Valerio Bellia 3D Artist, Massimo Bignamini Level Designer, Pietro Chioni Animatore, Flavia Kaiser 3D Artist, Angelo La Farina Animatore, Salvatore Palermo Musicista e compositore, Lorenzo Viglietti Programmatore.

Bologna Game Farm è il progetto per lo sviluppo del settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, coordinato dal Comune di Bologna e realizzato con ART-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA – Italian Interactive & Digital Entertainment Association.