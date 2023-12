Martedì 5 dicembre 2023 si svolgerà ad Anzola dell’Emilia la Commemorazione del Rastrellamento del 1944 ad Anzola dell’Emilia

Ed è proprio nella ricorrenza di quella giornata che le classi Terze della scuola “Giovanni Pascoli” ” accompagnati dai loro insegnanti si recheranno in visita a Sabbiuno. Dopo la commemorazione ufficiale organizzata dall’Amministrazione Comunale in Piazza Giovanni XXIII e in Piazza Berlinguer, la giornata si concluderà nella sala polivalente della Biblioteca con un concerto diretto dai docenti del Centro Culturale Sergio Altamura e Max D’Adda che hanno creato tappeti sonori con poesie e canzoni che parlano di guerra e di pace.

Le iniziative sono organizzate dall’Amministrazione Comunale di Anzola in collaborazione con l’Anpi – sez- Anzola, l’Istituto Comprensivo E. De Amicis, il Centro Culturale Anzolese.

Programma

In mattinata le classi terze della scuola secondaria di primo grado della scuola “Giovanni Pascoli” saranno presenti a Sabbiuno per ricordare con riflessioni e letture di poesie i caduti del 1944. Alle ore 19.30, fiaccolata e corteo dalla Chiesa S.s. Pietro e Paolo lungo la via Goldoni con arrivo a Piazza Giovanni XXIII; alle ore 20, in Piazza Giovanni XXIII Commemorazione del Rastrellamento; Esposizione del Palio Commemorativo. A seguire: Piazza Berlinguer: Deposizione della corona al monumento al Partigiano. Interventi di Giampiero Veronesi, Sindaco di Anzola dell’Emilia e di Lisa Franco Presidente dell’ ANPI – sezione Anzola. Sarà presente il Corpo Bandistico Anzolese. Alle ore 20.45, “Poeti Resistenti, canzoni di guerra e di pace” – musica e parole presso la Sala Polivalente della Biblioteca in Piazza Giovanni XXIII, 2, con gli allievi del Centro Culturale Anzolese coordinati dai docenti Max D’Adda e Sergio Altamura. A cura del Servizio Cultura del Comune. Ingresso libero.

Alle ore 20.30, prima del concerto una piccola delegazione di studenti delle classi Terze della scuola “Giovanni Pascoli” racconterà la visita del mattino al Sacrario di Sabbiuno