Ci si può iscrivere gratuitamente sino al 2 febbraio 2024

Domenica 11 febbraio la manifestazione più allegra, divertente e coinvolgente dell’anno riempirà le vie e strade della Città di Imola: ritorna il Carnevale dei Fantaveicoli.

Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono stati alla base dei “fantaveicoli” imolesi per molti anni. Proprio questa lunga tradizione, unita all’originalità e specificità del Carnevale imolese, unico nel suo genere, ha consentito al Carnevale dei Fantaveicoli di essere iscritto nella lista del Carnevali Storici, istituita dal Ministero della Cultura.

D’altro canto, il Carnevale imolese ha ottenuto un importante riconoscimento anche dalla Regione Emilia-Romagna la quale, attraverso la Legge Regionale 14/2022 ha istituto un Albo Regionale dei Carnevali storici. Il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola, ha così potuto integrare, insieme ad altri 14 Carnevali storici della Regione (per citare alcuni dei più illustri: San Giovanni in Persiceto, Cento, Gambettola) il prestigioso elenco volto a sostenere la rilevanza storico-culturale di una manifestazione ben radicata nella nostra Regione.

“Il Carnevale dei Fantaveicoli, che già occupava un posto speciale nel cuore dei cittadini imolesi, ha finalmente ottenuto il riconoscimento che merita come Carnevale storico della nostra Regione. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, frutto di 27 anni di lavoro, impegno e collaborazioni, che speriamo contribuirà ad accrescere ancora di più la partecipazione a questa tradizione. Rimangono fondamentali i costruttori storici, nucleo fondante e fondamentale della manifestazione, cui si stanno avvicinando nuove generazioni, sempre più coinvolte. Speriamo che, così come l’anno scorso, gli Istituti Comprensivi della Città aderiscano numerosi, coinvolgendo i propri alunni e alunne nella costruzione di un Fantaveicolo che, ricordiamo, porta con sé l’attenzione ad una mobilità più sostenibile, l’utilizzo di materiali di riciclo e il desiderio di costruire un mondo più verde. Siamo pronti a vivere insieme la festa più allegra dell’anno” dichiara l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi.

I 3 concorsi

I concorsi indetti per l’edizione 2024 del “Carnevale dei Fantaveicoli” sono i seguenti tre: Fantaveicoli, diviso nelle categorie Fantaveicoli e Scuole (riservato alle scuole di ogni ordine e grado); Gruppi mascherati; Mascherini e biciclette (0-14 anni)

Cosa si può candidare ai concorsi

Vediamo quali sono i “veicoli” che si possono candidare ai tre concorsi. Fantaveicoli: sono veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi. Devono rispecchiare il tema e lo spirito del Carnevale imolese, essere ironici, colorati, burleschi, mascherati; possono essere condotti da una o più persone, essere alti, bassi, lunghi e con una, due o più ruote ed essere realizzati preferibilmente con materiali riciclati o di recupero. Non è posto nessun limite alla fantasia. Gruppi mascherati: possono partecipare gruppi di amici, rappresentanti di associazioni, persone di qualsiasi età in maschera, che sfilino insieme. Rimane l’indicazione dell’attinenza al tema, che può essere sviluppato in modo allegorico, narrativo e giocoso. Mascherine e biciclette: è riservato a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, che potranno proporre maschere a tema con tutta la propria creatività e l’ingegno, utilizzando materiali ecologici e di recupero.

La partecipazione ai concorsi è, come ogni anno, libera e gratuita per tutti, privati, scuole, enti e associazioni. Possono partecipare gruppi di ogni genere: familiari, ricreativi, sportivi, associazioni, parrocchie, ecc, tutti coloro che hanno interesse a ragionare e confrontarsi sul tema dell’ecologia e della salvaguardia del nostro pianeta. Le giurie, nominate per tutti i concorsi in oggetto, giudicheranno le creazioni e premieranno quelle più fantasiose, innovative e green!

Partecipare è semplice. È sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it entro il 2 febbraio 2024.