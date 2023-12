Sabato 16 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti della stagione teatrale 2023/2024

Torna l’iniziativa del Teatro Stignani per chi è in cerca di un regalo originale per le prossime feste: sabato 16 dicembre, dalle ore 16 alle 19, presso la biglietteria di via Verdi 1/3 sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 2023/24, senza aspettare la consueta prevendita a ridosso della recita.

I biglietti per amici e parenti acquistati in occasione dell’iniziativa “Regala il teatro a Natale” sono consegnati in un’esclusiva busta natalizia.

Ogni persona può acquistare al massimo due biglietti per ciascuno dei prossimi spettacoli in cartellone: dopo il debutto di stagione affidato a Maria Stuarda, approderanno a Imola Massimo Ghini e Paolo Ruffini con Quasi amici dal 10 al 14 gennaio, Cesare Bocci con Il figlio dal 24 al 28 gennaio, Lella Costa con Le nostre anime di notte dal 7 al 11 febbraio, Maria Paiato con Boston Marriage dal 21 al 25 febbraio, Paolo Calabresi con Perfetti sconosciuti dal 6 al 10 marzo, Francesco Pannofino con Chi è io? dal 20 al 24 marzo e, infine, Claudio Bisio con La mia vita raccontata male dal 16 al 21 aprile.

Maggiori informazioni su prezzi dei biglietti e spettacoli su www.teatrostignani.it