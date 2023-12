Ecco qualche consiglio pratico per una buona manutenzione dell’auto

La manutenzione dell’automobile è una pratica complicata, ma necessaria. Con una serie di piccoli accorgimenti, è possibile estendere significativamente la vita del mezzo, ma anche semplicemente ridurre il pericolo di guasti. Quando si sceglie un’automobile usata è a maggior ragione opportuno programmare controlli regolari per evitare spiacevoli sorprese. Quella dell’auto di seconda mano è una scelta sempre più popolare fra i consumatori di tutto il mondo e il web offre nuove opportunità di risparmio anche con piattaforme dedicate ai ricambi usati. Fra queste, spicca www.ovoko.it, il cui ampio catalogo è una straordinaria risorsa per tutti gli automobilisti. In questo articolo, invece, approfondiamo qualche buona pratica per la manutenzione di qualsiasi auto: nuova, usata o vecchia.

La pulizia è fondamentale

Anche l’occhio vuole la sua parte: la carrozzeria è una parte fondamentale della tua auto. Per proteggere la verniciatura e la qualità delle finiture esterne, gli esperti raccomandano trattamenti di lavaggio e cera ogni circa sei mesi. Le temperature rigide tipiche dell’inverno, infatti, anche da sole possono contribuire a rovinare la verniciatura esterna dell’auto. Questo tipo di intervento non è complicato ed è alla portata anche di automobilisti meno esperti. Inoltre, si tratta di un intervento necessario per far sì che l’auto non perda troppo valore nel caso in cui si valuti una vendita.

Manutenzione ordinaria per scongiurare pericoli e problemi

Tutti i veicoli, di solito, hanno un programma di manutenzione raccomandato dai costruttori in base ai chilometri percorsi. Questo numero si trova solitamente sul manuale o può essere richiesto direttamente al concessionario, ma il consiglio valido per tutte le situazioni è quello di effettuare controlli regolarmente, ogni 8mila chilometri oppure ogni sei mesi. Questo periodo, per esempio, è quello suggerito per effettuare il cambio dell’olio o per verificare il corretto funzionamento di parti come i filtri dell’aria o i tergicristalli, in modo da evitare che la naturale usura produca problemi ancora maggiori. Alcuni interventi di questo tipo, comunque, possono essere realizzati senza troppa fatica anche dagli stessi automobilisti.

Quali sono gli interventi più necessari?

Quando arriva il momento di far controllare la propria auto, solitamente, si rende necessario sostituire alcune parti vecchie con altre più nuove. Il consiglio forte è quello di non temporeggiare o sottovalutare alcuni segnali: per quanto un pacchetto di interventi di questo tipo possa apparire costoso, bisogna tenere a mente che rinunciare alla sostituzione di candele, filtri dell’olio, filtri del carburante, cinghie e tubi flessibili può facilmente portare a un aggravamento di alcuni problemi che richiedono spese ancora maggiori.

Controllare freni e livello dei fluidi

Per quanto riguarda le pastiglie dei freni, di solito, non c’è un particolare standard sulla frequenza con cui effettuare controlli. Gli esperti consigliano di dare un’occhiata ai freni quando si cambiano gli pneumatici o, mediamente, ogni sei mesi. Attenzione, però, alla reattività e a eventuali rumori che possono suggerire problemi più o meno gravi. Per l’olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido del servosterzo e liquido del tergicristalli, è meglio dare un’occhiata una volta al mese: bastano pochi minuti per il monitoraggio e il risparmio in termini di tempo e denaro può essere notevole. Il liquido dei freni e quello della trasmissione, invece, possono essere controllati meno frequentemente, ma non meno di due volte all’anno. Bassi livelli di questi fluidi possono suggerire problemi anche piuttosto fastidiosi per il veicolo e possono rendere necessarie riparazioni più costose.

Occhio anche agli pneumatici

Gli pneumatici sono una parte fondamentale del veicolo: quando non sono in buone condizioni, aumenta significativamente il rischio di incidenti. Un battistrada troppo basso, per esempio, rende più difficile tenere il controllo in situazioni di pioggia, nevischio o neve. Ci sono alcuni trucchi per controllare molto facilmente il battistrada degli pneumatici, come acquistare un misuratore di profondità. Un controllo della pressione, inoltre, permette di scoprire in tempo se le gomme sono gonfie al punto giusto. Questa operazione si può agevolmente effettuare con un manometro ed è preziosa per garantire i massimi livelli di sicurezza e minori consumi di carburante. Non dimenticare, inoltre, due passaggi fondamentali: ruotare gli pneumatici può allungare di molto la loro vita, ma cambiarli in occasione dei cambi di stagione rimane indispensabile.

Presta attenzione a perdite, suoni e odori

Se uscendo da un parcheggio dovessi notare liquidi sull’asfalto, potrebbe esserci un problema sulla tua auto. Anche rumori inusuali in fase di accelerazione, curvatura, retromarcia o frenata possono essere spie di problemi, così come gli odori sgradevoli. Tutti questi segnali dovrebbero convincerti a effettuare un controllo in più: ignorarli o lasciar passare troppo tempo prima di andare da un meccanico, infatti, potrebbe costare molto di più.

Le spie sono segnali importanti

Non si può negare: le spie sul cruscotto sono tante e riconoscerle non è sempre facile. In ogni caso, aiutandoti col manuale o con internet potrai facilmente scoprire il significato di tutte le spie. Le automobili moderne riescono a segnalare immediatamente problemi che altrimenti non sarebbero facilmente rilevabili e aiutano molto gli automobilisti. Nonostante non tutte indichino problemi gravi e non tutte richiedano lo stesso tipo di comportamento, è opportuno effettuare al più presto gli opportuni controlli per verificare eventuali malfunzionamenti e intervenire tempestivamente per correggere i problemi.