“Imola a Natale” significa anche shopping

Anche quest’anno, insieme ai negozi che offrono un’ampia scelta di idee regalo per tutti i gusti, tornano i tradizionali Mercatini di Natale organizzati da Pro Loco Imola, dove si potranno acquistare creazioni artigianali e prodotti tipici.

I mercatini si svolgeranno: presso la galleria del Centro cittadino e nel portico affacciato su piazza Gramsci e su via Emilia, in piazza Gramsci e in via Orsini. Questo il calendario: sabato 23 dicembre dalle 7 alle 20 (ad esclusione di piazza Gramsci e via Orsini dove il mercatino inizierà alle ore 15); domenica 24 dicembre (dalle 7 alle 20, ad esclusione di via Orsini dove il mercatino inizierà alle ore 15).

Nel proseguo di via Aldrovandi verranno inoltre realizzati momenti di intrattenimento a cura del circolo ARCI nel periodo sino al 31 dicembre.