L’indagine che rimarrà on line fino al 20 gennaio, contribuirà a definire le attività del Laboratorio Aperto del Nuovo Circondario Imolese

Da alcuni giorni, nell’ambito del progetto Laboratorio Aperto, il Nuovo Circondario Imolese ha pubblicato un questionario online rivolto a tutta la cittadinanza del territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere i fabbisogni, le necessità e le priorità che i cittadini sentono sul tema dell’innovazione digitale.

Il questionario è realizzato nell’ambito del percorso partecipato avviato dal Nuovo Circondario Imolese assieme agli stakeholder del territorio in vista dell’avvio, a primavera 2024, del Laboratorio Aperto. Si tratterà di tre spazi sul territorio nel quale verranno promosse attività, laboratori, corsi di formazione sui temi dell’innovazione tecnologica (come per esempio intelligenza artificiale, sensoristica IOT, analisi dati, cybersecurity). Le attività si svilupperanno su tre anni e consentiranno a giovani e lavoratori delle piccole e medie imprese di poter contare su luoghi per poter accrescere le proprie competenze sul tema.

Durante il mese di dicembre sono stati realizzati due workshop presso il Nuovo Circondario: uno dedicato al personale scolastico degli Istituti Superiori che si occupano di digitale ed uno dedicato a referenti delle società partecipate e associazioni di categoria del territorio. Il questionario si inserisce in questo percorso per arrivare a fine gennaio in cui verrà promosso un incontro di restituzione a tutti coloro che hanno partecipato.

Secondo il Sindaco delegato allo Sviluppo Economico e al Lavoro del Nuovo Circondario Imolese Fausto tinti: “Formare, accrescere le competenze e innovare è il più grande investimento HR che una comunità possa fare su sé stessa per lo sviluppo sostenibile della propria economia. Partire con l’individuazione delle necessità aiuta a tarare il Laboratorio Aperto e a renderlo più efficace”.

Per l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Imola, Pierangelo Raffini: “L’innovazione digitale riveste un ruolo fondamentale nella trasformazione e nello sviluppo economico di molteplici settori, contribuendo a migliorare l’efficienza, la produttività e la qualità della vita. Un itinerario partecipativo implica coinvolgere attivamente diversi attori come i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche partecipate. L’innovazione digitale è una parte importante del futuro del Paese e del nostro territorio e il progetto del Laboratorio Aperto è un passaggio fondamentale per dare inizio a questo nuovo percorso”.

Il questionario rimarrà aperto fino al 20 gennaio ed è rigorosamente anonimo.

Per poter accedere al questionario è sufficiente cliccare sul seguente link