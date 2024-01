E’ situata nell’area verde all’incrocio tra la via Venturini e la pista ciclabile che costeggia il Canale dei Molini, nei pressi del Centro Sociale Bocciofila

E’ terminata e disponibile la nuova area sgambatura cani a servizio del Centro Storico e aree limitrofe. Situata nell’area verde all’incrocio tra la via Venturini e la pista ciclabile che costeggia il Canale dei Molini, nei pressi del Centro Sociale Bocciofila, l’area è raggiungibile attraverso la rete di percorsi ciclopedonali e dotata di alberature che possono garantire ombra e piena fruizione nel periodo estivo.

L’area di sgambatura, recintata e dotata di fontanella per l’acqua, è stata realizzata da Area Blu con un costo complessivo di circa 17.700 euro (iva compresa) per ampliare la dotazione di aree dedicate, presenti nel territorio del Comune di Imola.

Quest’area va ad aggiungersi alle altre 11 già presenti sul territorio comunale.

“Questa nuova area di sgambatura integra la disponibilità di aree già presenti sul territorio comunale in particolare in una zona densamente abitata come il Centro Storico e zone limitrofe che ne era completamente sprovvista – dichiarazione l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada -. L’area, già dotata di fontanella per l’acqua, sarà completata con un cestino e delle sedute. Il passo successivo sarà quello di completare l’area dedicata già presente in via Zara, nel quartiere Pedagna, così da rispondere a un bisogno molto sentito dalla nostra comunità”.