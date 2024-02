Appuntamento il 20 febbraio con la prima tappa del tour

Quale futuro possono avere una regione e una città con una popolazione sempre più anziana? Perché i giovani hanno paura del futuro? E le Istituzioni quali iniziative possono mettere in campo a sostegno di coppie e famiglie per contenere e magari invertire questa tendenza? A queste e ad altre domande si cercherà di dare risposta martedì 20 febbraio 2024 a Bologna in occasione della prima tappa del “Tour della natalità” organizzato dagli “Stati Generali della Natalità” promossi dalla Fondazione per la Natalità.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Bologna Bene Comune e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ufficio Scolastico Regionale, si terrà a partire dalle ore 9.00 nella sala “20 maggio 2012” della Regione in via della Fiera 8.

I lavori, introdotti e moderati dal presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo, si articoleranno in quattro momenti distinti. Il primo è dedicato al contesto di riferimento, che sarà analizzato con dati alla mano: Enrico Biscaglia (presidente dell’Associazione Bologna Bene Comune) dialogherà con Alessandro Rosina (professore ordinario di Demografia e Statistica all’Università Cattolica di Milano).

Poi al centro i giovani: Alberto Pellai (medico, psicoterapeuta, ricercatore e formatore) sarà protagonista di un confronto, sotto forma di intervista, con liceali e universitari bolognesi.

I risvolti economici e sociali dell’inverno demografico regionale e bolognese saranno messi a tema nella tavola rotonda successiva con interventi di Gianluigi Bovini (statistico e demografo), Agnese Pini (direttrice Quotidiano Nazionale), Gianluca Galletti (presidente Emil Banca), Giulia Bernardi (direttore HR Illumia Spa) e Adriano Bordignon (presidente nazionale Forum Associazioni Familiari).

Infine, la parola alle Istituzioni locali, regionali e nazionali con gli interventi del sindaco di Bologna Matteo Lepore, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella e dell’arcivescovo di Bologna e presidente CEI card. Matteo Maria Zuppi.

Dopo l’avvio a Bologna, il “Tour della natalità” proseguirà con altre tappe e altrettanti focus locali a Palermo a metà ottobre, a Roma il 15 novembre, Milano a dicembre e un’ultima tappa a Venezia. Appuntamento intanto nella capitale per la IV edizione degli Stati Generali della natalità il 9 e 10 maggio 2024 presso l’Auditorium della Conciliazione.