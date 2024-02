Tanti applausi per i costumi ideati dai giovani imolesi per il carnevale 2024

Si è svolto ieri pomeriggio, in piazza Matteotti, il Carnevale dei bambini, organizzato dall’assessorato alla Cultura, interamente dedicato ai più piccoli, che ha visto dalle ore 17 il concorso “Mascherine e biciclette” (riservato ai bambini e bambine fino a 14 anni). Sono stati premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. In totale sono stati 61 i bambini e le bambine in concorso.

Il concorso è stato vinto dall’Allegro gruppo con “Rispettiamo la vita delle piante”, al secondo Pietro Spadoni, con “Party nella galassia creativa”, al terzo posto Andrea Baldi, con “Babu il trattore ecologico”.

I premi di questo concorso sono stati offerti da Coop Alleanza 3.0 e Mercato Coperto.

Il primo classificato si è aggiudicato un buono di 250,00 euro offerto da Coop Alleanza 3.0; il secondo classificato si è aggiudicato un buono di 200,00 euro offerto da Coop Alleanza 3.0 e il terzo classificato un buono da 100,45 euro offerto da Mercato Coperto.

I premi sono stati consegnati da Giacomo Gambi, Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità del Comune di Imola.