Incontro pubblico a Casalfiumanese lunedì 26 febbraio alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale

La disponibilità di banda ultralarga è ormai una necessità per tutti noi, sia per il lavoro che per il divertimento e anche per essere costantemente aggiornati su quello che avviene nel nostro territorio e nel mondo.

Negli ultimi anni ci sono stati molti investimenti pubblici come il “Piano nazionale Banda Ultralarga” e il “Piano Italia 1 Giga” volti a cablare i Comuni e le aree comunali dove i grandi operatori nazionali non sono intervenuti.

Per aiutare cittadini ed amministratori ad avere una idea più chiara delle risorse disponibili e dei tempi di attuazione, la Regione Emilia-Romagna ha realizzato l’Osservatorio Connettività.

Al fine di informare i cittadini e le imprese dei Comuni di Borgo Tossignano, Castel del Rio, Casalfiumanese e Fontanelice è stato organizzato un incontro pubblico che si terrà a Casalfiumanese, lunedì 26 febbraio alle ore 20.30 nel Teatro Comunale (via 2 Giugno 2/a).

L’incontro prevede i saluti introduttivi di Beatrice Poli, Sindaca Casalfiumanese e di Sergio Maccagnani, Direttore NCI e l’illustrazione dei dati e dei progetti di sviluppo da parte dei referenti tecnici della Regione Emilia-Romagna, Area Agenda Digitale Emilia-Romagna e di Lepida ScpA.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono:

far conoscere ai cittadini che vivono nei COmuni della vallata del Nuovo Circondario le possibili azioni che i Comuni e Regione possono mettere in campo

presentare lo stato di avanzamento del “Piano nazionale Banda Ultralarga”, “Piano Italia 1 Giga” ed eventualmente altri interventi di connettività

individuare aree scoperte di potenziale interesse per piccoli operatori che possano essere facilitati a offrire un servizio

capire quali sono le motivazioni della bassa adesione dei cittadini ai contratti della BUL

L’incontro sarà infine l’occasione per sperimentare l’Osservatorio Connettività, con una sessione laboratoriale dove i cittadini potranno, con il loro smartphone, controllare la situazione della connessione ad internet di indirizzi di loro interesse, segnalare problemi e incongruenze rispetto ai dati disponibili , chiedere chiarimenti su tempi e modalità di realizzazione degli interventi pubblici di connettività nonché indicare le eventuali difficoltà ad accendere un contratto nei civici dove la connettività è ormai disponibile