Online un contatore per tutte le curiosità

Nel 2023 Tommaso balza al primo posto per i neonati (38 residenti a Bologna), mentre tra le bimbe Sofia (32) sale sul gradino più alto del podio. Tra i nomi maschili preferiti troviamo a pari merito al secondo posto Alessandro, Edoardo e Leonardo (37) seguiti da Francesco con 33 neonati. Per le bambine medaglia d’argento a Vittoria (28 residenti) e bronzo per Giulia e Ludovica (25), seguite da Alice con 22 neonate.

Ancora Andrea e Maria i nomi più diffusi a Bologna nel 2023

Nel 2023 restano invariati i 4 nomi maschili più diffusi in città, in particolare ai primi due posti, in vetta dal 2005, Andrea (5.327 residenti) e Marco (4.706); troviamo poi Francesco (4.519), Alessandro (4.301) e, nuovo ingresso tra i primi cinque, Luca (3.527). Tra le donne prima è Maria (3.570), seguono Francesca (3.515), Anna (3.504), Giulia (2.745) ed Elena (2.714).

I cognomi dei bolognesi: al primo posto sempre il signor Rossi

Nel 2023 in città è sempre primo il signor Rossi (1.178 persone), seguito da 789 Venturi e 734 Ferrari. Quarto Fabbri (718), mentre al quinto si trovano 688 Russo; vi sono poi 625 Montanari, 607 Barbieri, 606 Gamberini, 606 Nanni; 548 Monti chiudono la top ten.

A Bologna nella graduatoria complessiva (indipendentemente dalla nazionalità) tra i primi 20 cognomi più diffusi 3 sono di origine estera; in particolare Hossain è all’11° posto con 519 residenti (di cui 153 di cittadinanza italiana), seguono Ahmed al 14° e Chen al 15°.

Considerando i cognomi in classifica per i soli residenti stranieri nei primi cinque troviamo anche Ali e Akter.

È disponibile il Contanomi: il contatore di nomi e cognomi aggiornato al 31 dicembre 2023 nella home page del sito I numeri di Bologna metropolitana dell’Ufficio di Statistica del Comune di Bologna.