Anche nei punti vendita ALDI di Bologna e provincia si può trovare tutto l’occorrente per trascorrere un’estate perfetta

L’estate è alle porte e nei negozi ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, è possibile trovare tanti prodotti indispensabili nei mesi più caldi: dai solari a marchio Lacura Sun ai gelati Grandessa e Mucci, per un’estate all’insegna della protezione, della freschezza e del divertimento. Il tutto contraddistinto dalla convenienza del marchio.

All’interno dei punti vendita, i clienti troveranno una vasta selezione di prodotti pensati per la protezione e la cura della pelle del brand Lacura Sun. Ogni prodotto è formulato con ingredienti quali glicerina, aloe vera e pantenolo, garantendo una profonda idratazione. Oltre alla Lozione Doposole con trattamento intensivo, i solari sono disponibili in diversi formati e con differenti fattori di protezione, per adattarsi al meglio alle esigenze della pelle. Dai classici Spray Protezione Solare alle formule appositamente studiate per la pelle sensibile, Lacura Sun ha tutto ciò di cui si ha bisogno per godersi il sole in tutta sicurezza.

Per una fresca pausa durante le calde giornate estive, i gelati a marchio Grandessa e Mucci sono buoni per tutti e perfetti in qualsiasi occasione. Inoltre, questi gelati sono realizzati con cacao certificato Rainforest Alliance, ulteriore conferma dell’impegno di ALDI nell’approvvigionamento responsabile di cacao e nel rispetto di criteri ecologici e sociali. Tra le varianti disponibili i clienti troveranno dei deliziosi Coni al Pistacchio con anima di variegato al pistacchio, croccanti Coni alla Vaniglia decorati con granella di mandorle, irresistibili Vaschette di Gelato nei gusti classici come vaniglia, cacao e fragola e ghiaccioli assortiti: tutto è pronto per soddisfare ogni desiderio di dolcezza estiva! Tra le proposte del banco surgelati, anche i deliziosi Biscotti cioccolato e stracciatella, dal sapore unico che farà felici grandi e piccini.

Quest’estate, prendersi cura di sé stessi e dei propri cari con attenzione e dolcezza è garantito dalla convenienza del prezzo ALDI.