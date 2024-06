Il progetto è finalizzato a sviluppare dinamiche di reciproco aiuto e condivisione tra anziani

L’Associazione di promozione sociale Conversum è lieta di annunciare il lancio del progetto “Nonni Insieme”, un’iniziativa innovativa e senza impiego di risorse economiche, volta a migliorare la qualità della vita degli anziani in difficoltà attraverso la creazione di piccole comunità domestiche autogestite e solidali.

Un’Iniziativa di Aggregazione e Solidarietà: Ognuno Contribuisce al Benessere Comune

“Nonni Insieme” rappresenta un’opportunità unica di aggregazione e solidarietà in cui ogni partecipante può apportare un contributo al benessere degli altri e beneficiare a sua volta dell’aiuto reciproco. In questa comunità, non si tratta solo di chi ha bisogno e chi dà, ma di un vero e proprio scambio di risorse, conoscenze e supporto che si traduce in un arricchimento reciproco e in un clima di condivisione e collaborazione. Inizialmente il progetto si svilupperà a Bologna, ma nel futuro potrebbe svilupparsi in altre città.

Come Funziona “Nonni Insieme”

Il progetto si basa sulla volontà e sulla reciproca collaborazione degli anziani partecipanti, sottolinea Dario Nobile, presidente dell’associazione Conversum. L’associazione facilita l’incontro tra coloro che hanno una casa ma sono in difficoltà economica, coloro che hanno un reddito ma non una casa, e coloro che possono offrire assistenza o compagnia. Gli anziani, una volta che si saranno conosciuti, si mettono d’accordo tra loro e condividono risorse e competenze a titolo gratuito e mutualistico.

Affrontare le Sfide del Benessere Sanitario e del caro vita

Siamo consapevoli dei problemi generali che affliggono il sistema sanitario nazionale, inclusi i lunghi tempi di attesa per le cure mediche, afferma Dario Nobile. L’inflazione degli ultimi anni inoltre aggrava enormemente la qualità della vita degli anziani più fragili. Nei casi caratterizzati da maggiore precarietà economica, i settantenni, ottantenni e novantenni, devono scegliere se curarsi a pagamento o soddisfare i propri bisogni vitali, come il nutrirsi.

Tuttavia, è importante sottolineare che il progetto “Nonni Insieme” non mira a risolvere direttamente tali problematiche. Invece, ci si concentra nel sostenere un sistema che genera assistenza e supporto reciproco agli anziani all’interno delle comunità, promuovendo la condivisione dei costi di beni e servizi necessari e di risorse professionali come infermieri, operatori socio-sanitari (OSS) e altre forme di assistenza domiciliare.

Tipi di Esigenze Soddisfatte e Chi Può Essere Interessato

Il progetto “Nonni Insieme” è progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze degli anziani, tra cui:

Supporto Domestico : Aiuto nelle attività quotidiane come cucinare, pulire e fare la spesa.

: Aiuto nelle attività quotidiane come cucinare, pulire e fare la spesa. Assistenza Sanitaria : Condivisione di risorse come infermieri e operatori socio-sanitari per cure mediche e assistenza.

: Condivisione di risorse come infermieri e operatori socio-sanitari per cure mediche e assistenza. Compagnia : Ridurre la solitudine attraverso la convivenza e la socializzazione.

: Ridurre la solitudine attraverso la convivenza e la socializzazione. Supporto Economico: Condivisione delle spese domestiche come affitto e bollette.

Anziani con una Casa ma in Difficoltà Economica .

. Anziani con un Reddito ma Senza una Casa.

Anziani con Capacità di Assistenza : Possono offrire il loro aiuto nelle faccende domestiche o come compagnia.

: Possono offrire il loro aiuto nelle faccende domestiche o come compagnia. Professionisti della Salute e dell’Assistenza : Infermieri, OSS, e altri professionisti che vogliono contribuire al benessere degli anziani.

: Infermieri, OSS, e altri professionisti che vogliono contribuire al benessere degli anziani. Volontari e Organizzazioni di Supporto: Chiunque sia interessato a supportare il progetto con il proprio tempo, risorse o competenze.

Info www.conversum.it