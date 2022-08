Tante adesioni alla terza edizione della manifestazione sportiva svoltasi domenica 21 agosto

Hanno partecipato ben 330 persone alla terza edizione della Social Run Virtual, l’originale iniziativa che coniuga attività fisica e sostenibilità sociale, organizzata domenica 21 agosto dall’associazione Buonumore Walking Polisportiva Gito e da Bean United The Social Coffee Company, il cui ricavato viene interamente devoluto al Progetto Embrace per i Bimbi in Burundi e all’Emergenza Ucraina.

«Per il terzo anno si è svolta la Social Run Virtual, l’evento che invita a stare bene per fare del bene – racconta la volontaria Patrizia Grandi di Buonumore Walking – Si poteva partecipare sia in presenza sia in modo virtuale con l’invio di foto. L’iniziativa in presenza ha preso il via alle ore 6 al Villaggio della Salute Più. E’ stato bellissimo vivere l’alba nelle colline di Castel San Pietro! Per quanto riguarda la modalità virtuale, sono giunte foto da varie parti del mondo, come Brasile, Giappone, Hawaii, oltre che da piccoli gruppi organizzati in vari punti di Castel San Pietro Terme, come il Boschetto dinAmico e il Giardino degli Angeli. La t-shirt Social 3 è piaciuta molto per il suo design e per l’obiettivo. La Polisportiva Gito ringrazia Luca Mazzoni che ha prestato la sua penna, oltre all’Amministrazione comunale, al Villaggio della Salute e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione».

Buonumore Walking polisportiva GITO promuove la cultura del cammino e la pratica della camminata sportiva, una disciplina intesa come attività ludico-motoria da svolgere secondo le proprie capacità, esigenze e limiti fisici, desiderando esclusivamente raggiungere uno stato ottimale di benessere fisico e mentale, ampliare la reciproca conoscenza, interagendo e comunicando con altre persone.