Secondo pareggio consecutivo per i valligiani che non riescono ad avere la meglio contro i ravennati, in 10 dal 48′

Né vincitori, né vinti. Valsanterno e Del Duca Grama si dividono la posta in palio senza reti, specchio di un secondo tempo frammentato ma è un risultato che, allo stesso tempo, non riflette un primo tempo pieno di occasioni. I valligiani possono recriminare per non aver sfruttato una seconda frazione giocata pressoché integralmente in superiorità numerica, ma senza risultare veramente pericolosa in proiezione offensiva.

Partono meglio i locali con l’angolo di Montebugnoli sul quale Resta, sul secondo palo, non riesce a girare in rete (6’). Sul fronte opposto, invece, al minuto 11 Sammarchi è bravo a ribattere in tuffo il tiro insidioso di Pregnolato. La seconda parte della frazione è appannaggio di una Valsanterno in pressione offensiva: Caroli colpisce la traversa sulla punizione di Montebugnoli al 27’, mentre al 33’ Valentini calcia alto da buona posizione e un minuto dopo Casadei ribatte coi pugni la conclusione potente di Cornacchia. I pericoli per la difesa di casa passano tutti per i piedi di Pregnolato, che al 35’ si accentra e calcia debole tra le braccia di Sammarchi e al 42’ chiama il portiere a un intervento decisamente più impegnativo: sulla ribattuta Resta è superlativo nel deviare in corner la conclusione a botta sicura di Venzi.

È lo stesso Venzi, al 47’, a produrre la principale occasione da gol del secondo tempo, costringendo Sammarchi a parare una conclusione da distanza ravvicinata. L’espulsione di Buzi, un minuto dopo, cambia il copione della gara con la Valsanterno che cerca di guadagnare metri sul campo contro una rivale senza timori reverenziali, compatta in difesa senza lasciare eccessivi spazi agli avversari. Filippo Ragazzini avrebbe il pallone buono per il vantaggio al 58’, concludendo tuttavia centrale. L’eccessiva frammentazione del match non offre troppi spunti degni di nota: bisogna attendere il minuto 85 per una vera emozione, con la punizione di Bravaccini che lambisce il palo alla destra di Sammarchi. Nel finale la Valsanterno è tutta in attacco, ma il risultato non cambia: Suzzi ha la possibilità di festeggiare il primo gol davanti al pubblico della sua Borgo Tossignano, ma non è fortunato nella conclusione ribattuta a pochi passi dalla porta nell’ultimo minuto di recupero.