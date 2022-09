Si apre con una sconfitta pesante sul piano del risultato ma non del gioco per la Sporting che cade al Calipari contro la Tozzona per 4-1

Prima di campionato al “Calipari” di Imola per la Sporting Valsanterno che è ospite della Tozzona Pedagna.

Buon inizio dei valligiani che si mostrano propositivi e creano buone trame di gioco oltre alla prima occasione della partita ad opera di Maffia che al 12’ calcia alto da ottima posizione dopo una respinta del portiere locale su conclusione di Max Giovannini. A passare è però la Tozzona che a metà secondo tempo piazza un uno-due tremendo: al 28’ Fall spacca in due la difesa con una grande accelerazione e serve un cioccolatino in area per Borakaj che sblocca la partita; un minuto dopo è Roncassaglia dopo una bella discesa a segnare il raddoppio per i padroni di casa.

Lo Sporting non demorde e tenta la rimonta, trascinata dal gol su punizione da trenta metri di Busillo – siamo al 32’ – che riapre il match. Nella ripresa però la Tozzona si dimostra ancora letale in ripartenza, di nuovo con Fall che stavolta si mette in proprio e sfruttando la sua velocità si presenta a tu per tu col portiere e non fallisce il gol del 3-1 (76’).

La partita si chiude virtualmente qui, con la Sporting messa alle corde che non riesce a reagire e la Tozzona che segna ancora nel finale con Cutaio (85’) servito dall’assist di Roncassaglia.