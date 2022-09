Seconda vittoria consecutiva per la Sporting che espugna Borgo Tuliero in rimonta grazie alla doppietta di Iovino e al gol nel finale di Busillo che ribaltano la rete di Linari

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Castellari che espugnano Borgo Tuliero per 3 a 1.

Gara che si mette presto in salita per la Sporting che va sotto al 13’ quando Linari insacca per il Borgo Tuliero. Reazione ospite che si concretizza al 23’ con il pirata Iovino che torna al gol siglando il calcio di rigore procurato da Lelli.

Ripresa con i padroni di casa che spingono creando una doppia occasione pericolosa intorno al 60’, la Sporting reclama un rigore poco dopo per presunto fallo su Iovino e poi mette la freccia al minuto 81’ ancora col suo centravanti, abile a sfruttare una rimessa veloce di Ferretti e insaccare col mancino dopo aver scartato un difensore.

Finale in controllo per la Sporting che mette la ciliegina sulla torta all’ultimo minuto con il gol di Busillo, abile a raccogliere una respinta della difesa ed insaccare dalla distanza.

Vittoria per 3-1 quindi per la Sporting che sale a 6 punti in classifica.