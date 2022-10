Lo sportivo è risultato primo su 178 atleti di 31 squadre provenienti da ogni parte d’Italia

E’ Riccardo Lucca della Workservice il vincitore della seconda edizione del G.P Varignana, la gara ciclistica nazionale riservata alla categoria Elite Under 23, valevole come Trofeo Castel San Pietro Terme, Trofeo Cablotech e Trofeo ASD Sergio Dalfiume 1952, organizzatata dalla Polisportiva Villafontana in collaborazione con la Cablotech e l’ASD Sergio Dalfiume 1952, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme.

In gara c’erano 178 atleti di 31 squadre provenienti da ogni parte d’Italia, più la nazionale Ucraina, la monegasca UC Monaco, la svizzera V.C. Mendrisio e la britannica Zappi Racing Team.

La manifestazione sportiva si è tenuta in concomitanza con “Osteria sul Lago… in Festa”, l’evento organizzato nel parco del laghetto comunale Mariver, che per il settimo anno ha caratterizzato l’ultimo weekend del Settembre Castellano.

Il percorso di 136,6 km con partenza da Osteria Grande prevedeva 3 diversi circuiti all’interno del territorio di Castel San Pietro Terme, lambendo la stessa zona termale della città per poi spostarsi sulle colline ricche di vigneti e uliveti fino al circuito finale con l’arrivo nel suggestivo borgo storico di Varignana.

La gara era inoltre valevole come campionato provinciale di Bologna e ha premiato Lorenzo Visani del team Cablotech Biotraning Cycling.