La Victor San Marino legittima il primato a Borgo Tossignano con una vittoria di misura (gol di Marra). I valligiani resistono per più di una frazione ma capitolano con l’onore delle armi

La capolista è, semplicemente, più forte. Victor San Marino corsara in casa della Valsanterno 2009, capace di resistere per più di un tempo contro la forte formazione biancoazzurra che passa solo nella ripresa grazie al gol di Marra, già autore di una doppietta sul campo di Borgo Tossignano dodici mesi fa con la maglia del Del Duca Grama. I valligiani vendono comunque cara la pelle al cospetto dei sammarinesi, resistendo per lunghi tratti (soprattutto nella prima frazione di gioco) e cercando di rendersi pericolosi nella ripresa.

Nella prima frazione di gioco il canovaccio tattico è quello prevedibile: Valsanterno sulla difensiva, Victor San Marino in pressione offensiva. Gli ospiti graziano per ben due volte Sammarchi tra il 18’ e il 21’, azioni nate entrambe da un errore in disimpegno: il primo tentativo è un vero e proprio rigore in movimento per Tosi, che si ritrova il pallone tra i piedi in area e centra il palo, mentre nel secondo caso Malo si rende autore di una progressione di oltre 30 metri finalizzata con una conclusione di Malo; sulla ribattuta di Sammarchi si avventa Ambrosini che calcia a lato. I valligiani emergono solo nel finale, prima con il tiro alto di Simone su cross di prima di Filippo Ragazzini, poi con la punizione alta di Thomas Ragazzini allo scadere.

Nella ripresa, però, la Victor passa alla prima occasione: al 51’ azione combinata con il pallone che arriva a Santoni al limite dell’area, filtrante per Ambrosini che serve Marra, pronto a insaccare da pochi passi (0-1). La Valsanterno prova a reagire immediatamente con la conclusione centrale di Simone (53’), seguita dall’assalto di Malo alla porta valligiana: tiro centrale bloccato in due tempi al 60’, conclusione alta al 65’ su azione nata da un rimpallo in area e, per chiudere, fendente centrale da fuori area respinto di punto da Sammarchi. Passata la sfuriata, i valligiani cercano di guadagnare metri, pur senza rendersi eccessivamente pericolosi dalle parti di Pazzini, che vede solo passare sopra la sua testa il tiro di Caroli di fuori al minuto 81. Con la Valsanterno sbilanciata in avanti la Victor cerca di rispondere in contropiede e va vicino al raddoppio con Malo, che dal limite dell’area colpisce la traversa a Sammarchi battuto (86’).