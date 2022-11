Brutta sconfitta per i valligiani nel match di Castel Guelfo, dove Ricupa si prende la scena e trascina i suoi compagni alla prima vittoria in campionato

Domenica da dimenticare per la Sporting Valsanterno che torna da Castel Guelfo con una brutta sconfitta per 3-0.

Partita indirizzata fin dai primissimi minuti: al 3’ la formazione di casa e già in vantaggio con Guerouane che batte Rensi ben imbeccato da Ricupa. Al 12’ il raddoppio degli Amaranto con protagonista ancora Ricupa che serve un altro assist per Berti che finalizza.

Match ovviamente in salita per i ragazzi di Castellari che non riescono a rimettere in piedi il match e ad inizio secondo tempo subiscono il colpo del definitivo ko con Ricupa che conclude la sua giornata di grazia segnando di testa su corner.

Archiviata questa brutta parentesi, per la Sporting è già tempo di tornare a lavorare per riprender la marcia contro il Mazzini domenica prossima al Comunale di Casalfiumanese.