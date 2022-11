Ritornano i tre punti in casa Sporting Valsanterno, vittoriosa con un roboante 9-2 in casa della Inedit, trascinata da Melandri e Saponaro

Ritorna ad assaporare i tre punti la Sporting Valsanterno, dopo un periodo di crisi di risultati, nella trasferta di Cesenatico ospiti della Inedit.

Dopo 7’ minuti la partita è gia indirizzata sui binari giusti per i valligiani che conducono 2-0 con le reti del solito Melandri e di Saponaro. È un monologo Sporting, che crea occasioni e prima della fine del primo tempo segna ancora con El Marchoud (bel tocco di tacco a centro area), ancora Melandri e la prima gioia stagionale del giovanissimo classe 2004 Vivoli. Si va al riposo sul 5-0.

Nella ripresa il copione cambia di poco. La Sporting continua a spingere per segnare ancora e trova altre due reti con Melandri (che chiude la personale tripletta) e Saponaro. Sul 7-0 reazione veemente della Inedit che in un minuto trafigge per due volte con Ferrara (doppietta per lui) la porta di un Boustial fino ad allora insuperabile.

I valligiani però continuano a macinare gioco, mister Padovani ruota tutti gli uomini a disposizione e viene ripagato dai gol di Casá e ancora Vivoli che fissano il risultato sul 9-2 finale.

Una bella vittoria in attesa del prossimo impegno previsto per venerdì in casa contro l’Osteria Grande.