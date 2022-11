Grande prestazione di squadra per la Sporting Valsanterno che sfiora il colpaccio contro la capolista Dozzese che trova il pari solamente nel recupero, dopo un match tutta grinta giocato dai ragazzi di mister Castellari

11 leoni, è proprio il caso di dirlo. Partita di grande cuore dei ragazzi di mister Castellari che mettono paura alla capolista Dozzese.

Gli ospiti cercano da subito di imporre la loro qualità, ma i valligiani sono perfetti in fase difensiva. Non troppe occasioni nel primo tempo, ma quella buona capita alla Sporting. Discesa di Decataldo e palla buona per Davide Columbu che non sbaglia. Siamo al 44’ e la prima frazione termina 1-0 per i valligiani.

Nella ripresa la Dozzese tenta ripetutamente l’assalto alla porta della Sporting (con gol giustamente annullato a De Martino), ma la difesa tiene molto bene e non concede molto se non su palla inattiva. La partita si anima nel finale: prima i valligiani hanno l’occasione di chiudere il conto ma Pandolfi dice di no a D’Andrea. Al 93’ arriva il pari della Dozzese dopo un lungo forcing: calcio di rigore concesso sugli sviluppi di un angolo, Rensi ancora una volta dice di no parando la conclusione dagli undici metri di Bonfieni ma nulla può sulla ribattuta dello stesso attaccante dozzese.

Finisce così 1-1 con la Sporting che porta a casa un punto contro la capolista ancora imbattuta, con il rammarico di aver sfiorato una vittoria importante con una grande prestazione di squadra.

Domenica prossima ultima giornata di andata in casa del Real Faenza.