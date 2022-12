A Bentivoglio le reti di Bali e Simone sbloccano la casella dei successi dopo 16 match senza festeggiamenti. Per i valligiani si riapre la corsa salvezza

La vittoria, finalmente. Dopo 5 pareggi e 11 sconfitte arriva il primo successo della Valsanterno, che espugna il campo del Bentivoglio e grazie ai risultati degli altri campi prova a rilanciarsi nella corsa salvezza. Un passo avanti per i valligiani che da una parte esalta la crescita costante della squadra, dall’altra fa emergere qualche rimpianto per il pareggio contro il Medicina e la sconfitta casalinga col Pietracuta, risultati entrambi giunti nei minuti finali.

Le pesanti piogge cadute nel weekend sulla bassa bolognese rendono il campo decisamente pesante, con particolare attenzione sulla metà sinistra offensiva della metacampo in cui nel primo tempo agisce la Valsanterno in cui il pallone è spesso e volentieri frenato dall’acqua. Ne viene fuori una partita di lotta, in cui le occasioni latitano fino al colpo di testa di poco a lato di Cassani al 29’ sul cross di Bali, appena approdato in Vallata dal Medicina.

È proprio l’esterno offensivo a mettersi in proprio al 32’ e a siglare il primo gol con la nuova maglia: lancio sbilenco di Cattabriga che di fatto attraversa l’area da un capo all’altro da sinistra verso destra, il giocatore di origini albanesi vince il duello con Bonandin, entra in area e batte Farinella sul primo palo (0-1). La risposta del Bentivoglio è affidata al vivace Fratangelo, spina nel fianco della difesa ospite: la sua conclusione dal limite al 40’ finisce di poco alta. Due minuti dopo la Valsanterno sfiora il raddoppio con Simone, che trova la pronta risposta di Farinella in corner, dal quale scaturisce il colpo di testa alto di Sini.

Nella prima occasione della ripresa il Bentivoglio raggiunge la parità: al 48’ il solito Fratangelo tira e trova la respinta di Sammarchi, con il pallone che rimane a centro area ed è preda dell’accorrente Lipparini (1-1). Ancora Fratangelo, al 52’, mette a ferro e fuoco la difesa con una percussione da sinistra chiusa con una conclusione bloccata da Sammarchi. Galvanizzati dalla rete, i locali attaccano e vanno più volte vicini al vantaggio: Sammarchi al 61’ è autore di una grande parata su D’Errico e sul seguente corner Neri centra il palo di testa, lo stesso numero 6 di casa al 69’ devia sopra la traversa la punizione di Fratangelo.

Il Bentivoglio continua ad attaccare alla ricerca della vittoria e la Valsanterno colpisce in azione di ripartenza: al minuto 84 Tumolo chiama in causa Farinella con un bel tiro da sinistra respinto dal portiere, mentre al 90’ l’estremo locale è ingenuo nel pressare Simone, diretto verso l’esterno dell’area, atterrandolo a pochi passi dalla delimitazione di sinistra: penalty che lo stesso attaccante valligiano trasforma per il successo che rimette in carreggiata i suoi (1-2).