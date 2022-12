Tra i premiati, le azzurre della Nazionale femminile di volley e il CT Marco Bonitta

Le azzurre della Nazionale femminile di volley e il CT Marco Bonitta Campioni del Mondo nel 2002 premiati a Bologna in occasione della Hall of Fame 2022.

E insieme alla squadra che ha scritto, con il successo del titolo iridato a Berlino, una delle pagine più importanti della pallavolo italiana, tante le leggende protagoniste a Bologna, in occasione della cerimonia presso la Sala Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio a Bologna. Una cerimonia promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo dal 2016 e che rientra nel calendario di eventi sportivi della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’accordo triennale con la Fipav.

Tanti sorrisi e attimi di commozione hanno accompagnato la consegna del premio a Nicoletta Zaffanol, mamma della compianta e mai dimenticata Sara Anzanello. Manuela Leggeri, capitano di quella splendida squadra, ha voluto inviare un bellissimo video messaggio nel quale ha salutato le ex compagne.

Tra gli altri premiati, per la categoria dirigenti è stato eletto lo storico segretario generale Gianfranco Briani. A salire sul palco è stato poi Benito Montesi che ha ritirato il premio speciale categoria Dirigenti ed entrato di diritto nella Hall Of Fame. Uno speciale premio alla memoria è stato conferito a Lyliana Pizzo, giocatrice di una pallavolo pionieristica e successivamente allenatrice che fu tra le maggiori protagoniste del volley moderno. Il premio è stato ritirato dal nipote Paolo Pizzo, schermidore medaglia d’argento a squadre nella spada ai Giochi di Rio 2016.

“Oggi celebriamo donne e uomini che si sono distinti in campo e fuori, contribuendo nei loro rispettivi ambiti a rendere ciò che è ora il nostro splendido e glorioso movimento. Permettetemi da subito di ringraziare la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna per aver voluto condividere questa giornata speciale. Nel 2022, anno del ventennale dalla vittoria della Nazionale femminile ai Campionati del Mondo 2002, il gruppo di ragazze insieme al CT Bonitta sono entrate nella nostra Hall Of Fame – ha detto il presidente federale Fipav Giuseppe Manfredi – Un movimento che anche quest’anno ci ha regalato delle gioie immense, dalla vittoria nel Mondiale maschile, primo posto nella VNL femminile fino al bronzo iridato delle azzurre, senza dimenticare le sei incredibili vittorie europee in tutte le categorie giovanili.”

“Siamo orgogliosi di ospitare a Bologna e in Emilia-Romagna la Hall of Fame di Volley, il modo migliore per chiudere un anno in cui la pallavolo ci ha regalato grandi emozioni, a partire dalla straordinaria vittoria della Nazionale maschile ai Mondiali, e per festeggiare uno sport così spettacolare e amato da tanti giovani, e con lui le sue campionesse e i suoi campioni – ha dichiarato il presidente della Regione Stefano Bonaccini – Per la Sport Valley un altro appuntamento di grande prestigio, che arricchisce un calendario che quest’anno ha contato oltre 100 eventi di caratura nazionale e internazionale. E che ha rappresentato anche una importante opportunità di valorizzazione e di promozione del nostro territorio. Con uno spazio privilegiato dedicato proprio al volley grazie all’accordo triennale che abbiamo siglato con la Fipav grazie al quale abbiamo ospitato a luglio, tra gli altri appuntamenti, anche le Finali della Volleyball Nations League maschile, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. E che nel 2023 ci porterà, sempre sotto le Due Torri, le Finali dei Campionati Europei Maschili”.

“È un orgoglio ospitare nella nostra città che tanto fa per lo sport femminile la nazionale di pallavolo del 2002, che ci ha fatto sognare ai mondiali in Germania, vincendo l’oro dopo una splendida cavalcata”, ha aggiunto l’assessora allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi.

Alla cerimonia – che è stata moderata dalla giornalista di Sky Sport Federica Lodi – ha partecipato Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione e coordinatore del tema sport per la stessa Presidenza.

All’evento erano presenti tra gli altri anche il segretario generale Stefano Bellotti, il presidente FIPAV Emilia-Romagna Silvano Brusori e il presidente di FIPAV Bologna Alessandro Baldini.