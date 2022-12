Vittoria dei riminesi sul campo valligiano con le reti di Carrer e Scarponi inframezzate dal pareggio di Borini. Resta e compagni chiudono il 2022 al penultimo posto

Vince, semplicemente, la squadra che mostra la maggiore cattiveria agonistica e determinazione nel corso dei 90’. Il Tropical Coriano espugna il Comunale di Borgo Tossignano e lascia il sapore amaro della sconfitta a una Valsanterno che entra in partita troppo tardi, a ripresa inoltrata, pareggia l’iniziale svantaggio ma subisce il gol del definitivo 1-2 a 10’ dalla fine. Un colpo da knock out che costringe i valligiani al penultimo posto, dato il sorpasso di una Comacchiese vincente nell’ultima gara del 2022. In un campionato sempre maggiormente proiettato alle quattro retrocessioni dirette (già 15 punti di distacco tra il Pietracuta quattordicesimo a quota 26 e la coppia Cattolica – Comacchiese, appaiata al diciassettesimo posto, a 11; devono esserci non più di 6 punti tra le due squadre per la disputa degli spareggi salvezza) diventa prioritario, per i valligiani, tornare a vincere alla ripresa raccogliendo quanti più punti possibile a partire dal trittico di gare contro Del Duca Grama, Masi Torello e Cattolica.

Su un campo fortemente appesantito dalle piogge delle ultime settimane, specie sul versante prossimo alle tribune, il gioco latita e le redini sono perlopiù in mano al centrocampo ospite, in superiorità fisica e numerica. L’unica occasione valligiana arriva sulla punizione di poco a lato di Suma al 20’, mentre sull’altro fronte il Tropical Coriano risponde segnando alla prima vera occasione nove minuti dopo: corner dalla sinistra, spizzata in piena area e Carrer si fa trovare pronto sul secondo palo, con una prima conclusione ribattuta da Sammarchi e la rete sulla ribattuta (0-1). Lo stesso Carrer, al 42’, ha la palla buona per il raddoppio, ma il tiro da pochi passi su assist di Scarponi è murato dall’uscita di Sammarchi.

Nella ripresa la contromisura tattica della Valsanterno, con l’inserimento di un uomo in più in mediana, riporta il match su un equilibrio dapprima tattico e poi fattuale dal punto di vista del risultato. È il 70’ quando la discesa palla al piede di Simone sulla corsia di sinistra viene finalizzata con un cross basso al centro e il tocco vincente di interno di Borini, alla seconda marcatura stagionale (1-1). Subito il pari il Tropical riprende metri e prima impegna Sammarchi con una conclusione di Tomassini deviata in angolo dallo stesso portiere (78’), poi ritrova il vantaggio allo scoccare dell’ottantesimo. L’azione che parte dal cambio campo di Enchisi pesca Scarponi sul versante sinistro dell’area, dribbling del 10 corianese su Resta e conclusione precisa sul palo lontano dell’ex Fya Riccione (1-2). La risposta valligiana è tutta nella conclusione centrale di Suzzi al minuto 87, bloccata da Bianchini in due tempi: troppo poco per portare punti utili a una corsa salvezza che si fa sempre più difficile, ma non ancora impossibile.