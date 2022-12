L’evento sportivo si svolgerà il 5 marzo

Svelati i percorsi della seconda edizione della Bologna Marathon in programma il 5 marzo 2023.

Nuovissimi, come già numerose sono le novità presentate in questi mesi dagli organizzatori, a partire dalle distanze in programma: ad affiancare la Maratona, con i suoi 42,195 Km, e la 30 Km dei Portici, entrambe gare nazionali della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ci sarà per la prima volta anche la storica 21 Km di Bologna, la Unipol Move Run Tune Up, giunta alla XIX edizione.

Tutte le competizioni partiranno dal cuore della città, in via Indipendenza, e le griglie, per accogliere i migliaia di runners attesi, saranno allestite lungo via Rizzoli con alle spalle, sullo sfondo, le famose 2 Torri.

Il percorso della maratona, dopo i primi 8 Km che si sviluppano interamente nel centro storico di Bologna, uscirà, dal quartiere Santo Stefano, verso San Giacomo fuori le mura. Qui gli atleti affronteranno circa 20 Km caratterizzati da lunghi tratti rettilinei e pochissimi cambi di direzione, attraverso i quartieri Savena e San Donato – Vitale, per rientrare, infine, da Corticella e lungo la Bolognina, verso il quartiere Porto-Saragozza e il centro.

Le distanze di 30 Km e 21 Km ripercorreranno, in gran parte, lo stesso tracciato della maratona, con arrivo nella splendida Piazza Maggiore.

“È stato fatto un grande lavoro con il settore mobilità del Comune di Bologna e con i diversi enti coinvolti, in primis la Polizia Locale e Tper, con l’obiettivo di creare meno impatto possibile sulla città e offrire una bella gara e un evento di alto livello a tutti i runners presenti il prossimo 5 Marzo a Bologna – dichiarano i responsabili tecnici di Bologna Sport Marathon – Nuovi percorsi che, oltre a dare l’opportunità di godere dei tanti luoghi storici e scorci contemporanei che identificano la città, potrebbero rivelarsi interessanti e veloci, soprattutto fuori le mura, grazie agli importanti rettilinei e alla quasi totale assenza di dislivello.”

Lungo la gara, oltre ai ristori previsti ogni 5 Km, gli atleti incontreranno 10 postazioni in cui musiciste/i e performer suoneranno per dar loro la carica e per un omaggio musicale rivolto a Lucio Dalla.

Le competizioni in programma e le medaglie dei finisher sono infatti dedicate al grande artista bolognese che, il 4 Marzo 2023, avrebbe compiuto 80 anni e la call per musicisti, aperta fino al 31 Gennaio in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla, sta già ricevendo numerose adesioni da tutta Italia.

Una giornata quindi non solo dedicata alle competizioni ma, più in generale, allo sport e al suo grande legame con la musica e con la città.

Domenica 5 marzo chiunque potrà infatti partecipare a questo grande evento, come atleta, come tifoso e spettatore, come musicista, ma anche come camminatore.

La Tecnocasa Bologna City Run, corsa non competitiva di 5 Km con percorso interamente nel centro cittadino, partirà insieme agli altri appuntamenti podistici, dando la possibilità a famiglie, accompagnatori e runners meno allenati, di far parte di questa grande festa, vivere le bellezze di Bologna, correre e camminare lungo i suoi portici e palazzi storici.