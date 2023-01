A Castiglione di Ravenna i valligiani cedono per 1-0 e adesso sono ultimi in classifica: decide Bravaccini contro un attacco che fatica a rendersi pericoloso

È questioni di punti di vista in casa Valsanterno: per chi vuole guardare la metà mezza piena del bicchiere cadono contemporaneamente Sant’Agostino, Classe, Cattolica e Comacchiese, dirette concorrenti per quella quota salvezza ferma a -11. Per chi vuole guardare la metà mezza vuota, i valligiani perdono l’occasione più ghiotta per riagganciare il treno playout.

A Castiglione di Ravenna il fanalino di coda Del Duca Grama mette la freccia e affianca proprio i ragazzi di mister Biagi, ora ultimi per classifica avulsa causa scontro diretto a sfavore. L’1-0 finale, firmato Bravaccini, mette alle corde (ma con un colpo non ancora da knock out) la formazione della Vallata, pressoché incapace di reagire allo schiaffo subito nella prima frazione di gioco anche grazie alla prestazione monumentale del centrale avversario Rea: il difensore ex Cattolica annulla il reparto offensivo ospite e respinge al mittente le velleità di vittoria avversarie.

E dire che la prima frazione parte con una Valsanterno subito capace di rendersi pericolosa: al 2’ Bali è autore di una discesa palla al piede sulla sinistra con assist per Simone, impreciso nel calcio dal dischetto del rigore. Fino al 30’ la partita prosegue con tanti errori da ambo le parti e una marea di falli fischiati dal direttore di gara Zampa da ambo le parti, con un gioco molto spezzettato: proprio su un calcio di punizione Pregnolato prova a prendere la mira, ma il tentativo sul primo palo è lontano dallo specchio della porta. Ben più preciso, invece, è il valligiano Righetti al 38’ con una bella conclusione mancina dal limite dell’area sulla quale Zollo respinge miracolosamente con una parata di puro istinto. Sull’azione seguente, però, il Del Duca piazza la ripartenza vincente: assolo di Pregnolato per Gregori, il quale appoggia per l’accorrente Bravaccini che di interno trova l’angolino basso lontano (1-0)

Nella ripresa è Ndiaye a sfiorare il raddoppio locale per ben due volte al minuto 54: diagonale impreciso dopo una bella finta di corpo prima e tiro ribattuto da Sammarchi poi. I tentativi di rimonta valligiana sono risibili e affidati ad azioni non sempre precise. Simone, al 63’, riesce a sfuggire a Rea per l’unica volta nel match ma tarda a calciare, subendo la rimonta difensiva, mentre più tardi il tiro dal limite di Pasotti trova una ribattuta amica in area avversaria. Così, con la Valsanterno sbilanciata, è il Del Duca a costruire l’occasione più rilevante dell’ultimo quarto di gara con Sammarchi che annulla di nuovo Ndiaye in tuffo allo scoccare del primo dei cinque minuti di recupero, seguiti dal fischio finale che consegna ai valligiani l’esito più infausto tra quelli desiderabili.