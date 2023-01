Buon pari nella prima partita del nuovo anno per la Sporting, che ferma sullo 0-0 la Tozzona, seconda forza del campionato, in una partita equilibrata

Finisce con un pareggio il primo match del 2023 per la Sporting Valsanterno. Al Comunale di Casalfiumanese è ospite la Tozzona, seconda in classifica.

I padroni di casa in maglia nera schierano dal primo minuto il nuovo acquisto Breuil, gli imolesi si presentano con i temibili Fall e Roncassaglia.

Partita in realtà povera di emozioni, le due squadre si contengono bene a vicenda. Nel primo tempo da segnalare una grande parata di Rensi su colpo di testa ravvicinato di Cutaio, sul fronte opposto occasione per Lelli che non riesce a ribadire in rete l’invito di Betti.

Poche occasioni anche nella ripresa, da segnalare un’opportunità per Fall che calcia fuori da buona posizione sugli sviluppi di un angolo, e nel finale Iovino che non riesce a ribadire in rete una palla messa in mezzo all’area da Breuil.

Finisce così 0-0, un buon punto e una iniezione di fiducia per la Sporting che domenica prossima sarà ospite della Juvenilia.