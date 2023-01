Buon esordio per la Sporting Valsanterno nel primo turno di coppa Emilia

Prima partita del 2023 per i ragazzi di mister Padovani, che cominciano il loro percorso nella coppa Emilia con una vittoria.

Al Casale Tennis Club arriva Osteria Grande, reduce dal pareggio con il Campanella nel primo turno. I valligiani prendono l’iniziativa e passano in vantaggio con il solito Melandri al 5’, ma gli ospiti sugli sviluppi di una azione d’angolo pareggiano subito. Il match non si sblocca fino al 18’, quando in due minuti ancora Melandri riporta avanti i suoi con due gol in rapida successione.

Si va al riposo sul 3-1, ma la ripresa si apre con il gol dell’Osteria Grande ancora da palla inattiva. La Sporting resiste però al ritorno degli emiliani e allunga ancora con Melandri al 50’, salvo subire subito il gol degli ospiti che accorciano ancora sul 4-3.

Ma il one man show di Melandri non è terminato e al 57’ arriva il quinto gol personale del pivot che indirizza definitivamente il match che viene poi chiuso dal gol su punizione di Casá al 58’.

Risultato finale 6-3 Sporting, venerdì si va in casa del Campanella per un derby che deciderà le sorti del girone di coppa.