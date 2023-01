Il patron Giuseppe Deni: “La squadra ha ora rosa e potenzialità per restare in serie C”

Al via una nuova era dirigenziale e sportiva per l’Imolese Calcio 1919 che ieri, in conferenza stampa al centro Bacchilega, ha annunciato il nuovo organigramma societario: a coadiuvare Francesco Coppa, confermato nel ruolo di Presidente del club, ci saranno il “patron” Giuseppe Deni (che acquisisce la carica di Amministratore Delegato) e Gaetano Cutrufo (Direttore Generale).

In base al nuovo assetto, Luigi Conte e Emanuele Righi, rispettivamente ex Direttore Generale ed ex Direttore Sportivo, a cui la nuova proprietà ha rivolto un sincero ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto negli ultimi mesi, concludono la loro esperienza in seno alla società rossoblù che continuerà invece ad avvalersi della collaborazione di Giuseppe Cammarata in area tecnica. Nei prossimi giorni si conoscerà anche il nome del nuovo Direttivo Sportivo, già individuato dalla dirigenza dell’Imolese.

Un rimpasto societario quello deciso da Deni & C. subentrati ai vertici del club dopo la difficile gestione Antonio De Sarlo conclusasi alcuni mesi fa: “Non appena insediati ci siamo trovati, nostro malgrado, di fronte ad una situazione disastrosa su molteplici fronti, con stipendi e tasse non pagate – spiega amareggiato l’AD Giuseppe Deni – Ci siamo rimboccati le maniche onorando gli impegni tributari e di natura fiscale con l’obiettivo di ridare tranquillità alla società e alla città di Imola. Per via di alcune vicende scorrette e truffaldine, in accordo con i nostri legali, abbiamo provveduto ad avviare procedure penali e legali nei confronti della precedente proprietà De Sarlo. Il nuovo organigramma societario? Essendo abituati a metterci la faccia e a esporci sempre in prima persona, anche in questo caso abbiamo ritenuto opportuno farlo acquisendo personalmente gli incarichi dirigenziali ricoperti sin’ora da terzi”.

Uscito dal silenzio stampa che ne ha caratterizzato gli ultimi mesi, il club rossoblù riparte con grinta e determiazione, nonostante la classifica lo veda ultimo del girone B, con 16 punti. La recente campagna invernale attuata dalla proprietà (proprio ieri è stato ufficializzato l’arrivo dal Catania di Cristiano Bani, centrocampista classe 1999) fa però ben sperare come spiega ancora Deni: “L’Imolese è una squadra con grande carisma e siamo sicuri che riuscirà a risollevarsi dall’attuale sorte. Crediamo nel gruppo e nel tecnico (Giuseppe Anastasi, ndr); con le ultime manovre non abbiamo fatto altro che affiancare ai giovani calciatori già presenti nella rosa dei giocatori d’esperienza. Siamo molto soddisfatti perchè tutti assieme stanno facendo squadra, dimostrando di credere, come noi, in questo ambizioso progetto sportivo“.

Alle parole dell’AD fanno eco quelle di Cutrufo: “Bisognava dare uno scossone al club e lo abbiamo fatto. Con i nuovi calciatori a disposizione di mister Anastasi, che, preciso, non è mai stato messo in discussione nel suo ruolo di allenatore, possiamo fare bene e puntare alla salvezza diretta, senza passare dai playout: questo è ciò a cui puntiamo per la stagione in corso. Abbiamo fatto il possibile per non far mancare nulla ai ragazzi: ora la palla passa a loro“. E sulle voci di un’ultima trattativa sul mercato, Cutrufo non nasconde le intenzioni:“Mi piacerebbe mettere a segno ancora un colpo di calcio mercato, uno di quelli per cui ne valga davvero la pena però, diciamo la famosa ciliegina sulla torta…”.

“Con il mister ci siamo sempre interfacciati su ogni azione di mercato: ora ha a disposizione la formazione che desiderava, con le giuste potenzialità per proseguire nel campionato e fare bene in serie C” conclude soddisfatto il Presidente Coppa.

L’Imolese Calcio 1919 scenderà in campo domani, 28 gennaio, alle ore 14.30, contro l’U.S. Fiorenzuola 1922 al comunale “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).